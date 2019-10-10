CNews приглашает на работу PHP-программистов
В связи с быстрым развитием и новыми интересными вызовами издание CNews приглашает в отдел web-разработки PHP-программистов.
Ежемесячные зарплатные условия определяются по результатам собеседования.
Просьба присылать свои резюме и зарплатные ожидания на адрес hr@cnews.ru.
Требуемый опыт работы: от 3 лет.
Полная занятость, полный рабочий день. График гибкий.
Обязанности:
- Создание новой функциональности согласно текущим планам разработки.
- Рефакторинг существующего кода/оптимизация работы.
- Выполнение задач от технического директора.
Требования:
- Опыт работы в команде.
- Хорошее знание PHP.
- Хорошее знание MySQL.
- Хорошее знание в области Frontend.
- Обязательно понимание принципов ООП.
- Опыт работы с высоконагруженными сайтами.
Условия:
- Работа в офисе рядом с метро «Алексеевская».
- Оформление по ТК РФ.
Ключевые навыки:
- PHP
- MySQL
- HTML
- JavaScript
- CSS
- jQuery
Пожалуйста, перешлите ваше резюме по адресу hr@cnews.ru.