В 2025 г. при поддержке «Т1» появятся шесть новых программ бакалавриата по ИИ и ИТ

ИТ-холдинг «Т1» запускает бакалаврские программы в области информационных технологий и искусственного интеллекта совместно с шестью российскими вузами. Партнеры прошли конкурсный отбор Минцифры и с 2025 г. начнут подготовку молодых специалистов, объединяя университетское образование с практической экспертизой «Т1». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Минцифры и Аналитический центр при Правительстве России завершили отбор вузов, которые с 2025 по 2030 гг. будут обучать студентов работе с ИИ и востребованными технологиями. Помогать учебным заведениям в этом будут крупнейшие ИТ-компании, в том числе «Т1». Совместно с Новосибирским государственным университетом, Финансовым университетом при Правительстве России и Рязанским государственным радиотехническим университетом им. В.Ф. Уткина холдинг будет реализовывать бакалаврские программы в сфере искусственного интеллекта, а вместе с Московским авиационным институтом, Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского и Уральским федеральным университетом – в сфере информационных технологий.

Прием на новые программы бакалавриата начнется уже летом 2025 г. К 2030 г., по оценкам экспертов, удастся подготовить более 10 тыс. студентов. Ключевой особенностью обучения станет практико-ориентированный подход: специалисты «Т1» примут непосредственное участие в разработке образовательных программ, чтобы их содержание отвечало актуальным требованиям ИТ-рынка и задачам бизнеса. Более того, эксперты холдинга будут читать лекции, вести практические занятия и курировать студенческие проекты.

Для полного погружения в профессию студенты пройдут стажировки и практическую подготовку в «Т1», где познакомятся с реальными рабочими процессами компании. В рамках обучения они также смогут использовать ИТ-решения холдинга, включая платформу для разработки ПО «Сфера». Такой подход позволит выпускникам приобрести не только фундаментальные знания, но и прикладные навыки, необходимые для старта успешной карьеры в ИТ.

«Вместе с вузами мы участвуем в формировании нового поколения ИТ-лидеров. Синергия академического образования, фундаментальной науки и реальной инженерной практики дадут выпускникам конкурентное преимущество и готовность к решению самых сложных индустриальных вызовов. Студенты не только освоят теорию, но и познакомятся с актуальным технологическим стеком, а также получат опыт решения прикладных задач под руководством практикующих экспертов. Это прямой путь к становлению востребованным специалистом», — сказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу.