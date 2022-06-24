Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server

Компания Cоnteq разработала информационную систему планирования и мониторинга реализации проектов для компании АНО «РСИ». Внедрение ИСУП позволило компании организовать эффективное взаимодействие и упорядочивание процессов информационного обмена между всеми участниками реализации проектов. Об этом CNews сообщили представители Cоnteq.

АНО «РСИ» – автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», которая работает над созданием социальной инфраструктуры мирового уровня в шаговой доступности для жителей г. Москва.

На момент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков по этапам проектов. Кроме этого, была потребность в автоматическом формировании аналитической отчетности по исполнению проектов на основе данных из графиков проектов, чтобы отойти от ручного составления этих отчетов. Для решения данных задач по разработке новой функциональности по контролю и управлению проектами была выбрана компания Cоnteq.

Команда Cоnteq провела обследование существующей ИТ-функциональности в процессах организации работы по проектам и предложила реализацию поставленных задач с помощью системы управления проектами на базе Microsoft Project Server. Данное решение предназначено для автоматизации процессов управления проектами и контроля ключевых показателей на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Функциональные возможности системы обеспечили консолидацию всей информации по проектам в едином пространстве, а также появилась возможность отслеживания состояния проектов за счет системы индикаторов. Кроме этого, в новом решении стало возможным разграничение доступа к информации для различных пользователей, а также формирование аналитической отчетности по мониторингу и контролю реализации объектов в автоматизированном режиме.

Стоит отметить, что информационная система была развернута специалистами Conteq на основе арендуемой инфраструктуры (программно-аппаратного комплекса) в российском ЦОД. Это дало возможность быстрее реализовать запуск системы.

Проект был разделен на два этапа:

В рамках первого этапа была внедрена система управления проектами на базе Microsoft Project Server. В систему была осуществлена миграция информации по проектам из локальных источников, включая актуальные на момент загрузки календарно-сетевые графики и данные, внесенные в карточки проектов. Настройка ролевой модели доступа помогла ответственным лицам регулировать возможность просмотра и редактирования информации по проектам для других сотрудников. Для управления данными проектами ИТ-специалисты Conteq разработали единый шаблон календарного плана проекта, содержащий основной перечень задач и контрольных точек. Также для организации работы с проектными рисками в систему была внедрена специальная страница, предназначенная для регистрации, ведения, хранения, мониторинга и управления рисками.

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В рамках второго этапа было автоматизировано формирование аналитической отчетности, а также реализована возможность создания регулярных отчетов о статусе проектов на основе кодировки задач сетевого графика. Отчеты формируются на основании информации из БД Microsoft Project Server и данных из файлов Excel. Специалисты Conteq из департамента Business Intelligence настроили визуальные аналитические дашборды на базе Microsoft Power BI для наглядного отображения состояния исполнения процессов. Весь интерфейс системы был оформлен в соответствии с корпоративным стилем компании, что позволило сотрудникам легко адаптироваться к новому функционалу.

По завершении работ внедрения и настройки системы управления проектами сотрудники со стороны АНО «РСИ» прошли обучение, организованное специалистами Cоnteq, по работе в системе, и ознакомились с полным функционалом системы.

«Переход на информационную систему управления проектами на базе Microsoft Project Server позволит компании АНО “РСИ” повысить эффективность проектного управления. Консолидация в едином пространстве всех проектов, система индикаторов, а также работа с контрольными точками, улучшают контроль качества и достоверность данных о ходе реализации и достижения конечных целей проектов», – сказал Вадим Гусев, руководитель проектов департамента Project.

Внедренная ИСУП позволила автоматизировать процессы планирования и контроля реализации проектов АНО «РСИ», а именно: предоставила единое информационное пространство для участников проектной деятельности, обеспечила удобство коммуникаций между участниками, предоставила доступ к полной информации по реализуемым проектам. Использование системы управления проектами обеспечило ускорение сбора информации по проектной деятельности в формализованном электронном виде, ее агрегирование и анализ, снижая трудоемкость формирования отчетности и процессов контроля реализации проектов.

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«Наша компания постоянно совершенствуется, возникают новые процессы, которые требуют автоматизации и встраивания в единую цифровую среду предприятия. Поэтому для эффективной работы нам необходимы современные инструменты для управления проектной деятельностью. Благодаря плодотворной работе специалистов Conteq мы смогли автоматизировать процессы планирования и контроля реализации проектов», – отметил Сергей Крылов, отдел сетевого планирования, Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры.