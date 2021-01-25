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В «Ростелекоме» назначен вице-президент по стратегии

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Сергей Крылов назначен вице-президентом по стратегии «Ростелекома». Он в прямом подчинении президенту компании будет курировать вопросы стратегического развития группы компаний «Ростелеком».

Сергей Крылов родился в 1982 году в Москве. В 2004 году с отличием окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика и информатика».

В сфере бизнеса и консалтинга Сергей работает уже более 18 лет. С 2007 года он работал в московском офисе компании McKinsey, где вырос до позиции партнера и руководил проектами в области стратегического развития, построения организационных моделей и повышения операционной эффективности компаний телекоммуникационного и банковского секторов.

«Перед нашей компанией стоит амбициозная задача по обновлению и актуализации бизнес-стратегии для укрепления лидерской позиции на рынке цифровых и ИТ-услуг. Я уверен, что опыт Сергея и его глубокое знание различных отраслей будут успешно применены в «Ростелекоме». Добро пожаловать!», - сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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