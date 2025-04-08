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Московская телефонная сеть закупает 1,5 тысячи лицензий «Касперского»

ПАО «Московская городская телефонная сеть» закупает 1450 лицензий Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform на сумму 120,3 млн руб.

ИБ-защита для телефонных сетей

Как выяснил CNews, ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) закупает 1450 лицензий Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) — SIEM-системы разработки «Лаборатории Касперского» на сумму 120,3 млн руб.

Тендер был опубликован компанией 8 апреля 2025 г. на сайте госзакупок. Заявки на участие в электронном аукционе желающие могут подать вплоть до 15 апреля. Итоги конкурса подведут 25 апреля 2025 г.

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) — российская телекоммуникационная компания, входит в группу МТС. Организация оказывает широкий спектр услуг обеспечения населения средствами телекоммуникаций: местная и внутризоновая телефонная связь для физических и юридических лиц, мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и другие.

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© Demanna / Фотобанк Фотодженика
«Дочка» МТС закупает ПО «Касперского»

По данным сервиса «Контур.Фокус», 94,7% компании принадлежит МТС.

Подробности закупки

Согласно закупочной документации, МГТС закупает Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform, совместимые с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) — SIEM-система от «Лаборатории Касперского», единый информационно-аналитический центр платформы безопасности для обнаружения и реагирования на современные сложные атаки и киберугрозы.

Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform предоставляет ряд функций для обеспечения безопасности, включая централизованный мониторинг, который собирает данные из различных источников: журналов событий, сетевых устройств, приложений и конечных точек. Платформа оснащена аналитическими инструментами для выявления аномалий, атак и других потенциальных брешей в безопасности, что позволяет эффективно обнаруживать угрозы.

Кроме того, ПО поддерживает автоматизацию реагирования на инциденты — например, блокировку подозрительных действий, отправку уведомлений и запуск решений для нейтрализации угроз. Для анализа и оценки уровня безопасности платформа предлагает инструменты отчетности и аналитики, помогая организациям выявлять уязвимости и принимать корректирующие меры. Важной особенностью платформы является ее способность интегрироваться с другими продуктами безопасности, такими как антивирусы, системы управления доступом и иными решениями, что создает комплексную экосистему защиты.

В рамках проекта предусмотрено приобретение двух версий программного обеспечения. Первая версия позволяет обрабатывать от 25 до 49,9 тыс. событий в секунду. Всего будет закуплено 250 лицензий на два года.

Вторая версия способна обрабатывать от 50 до 99,9 тыс. событий в секунду. Количество лицензий — 1200, из них 600 лицензий будут действовать в течение одного года и 600 в течение второго.

Указано, что поставки софта должны быть закончены не позднее 10 дней с момента заключения контракта для первой версии ПО. И не более 5 рабочих дней до даты истечения срока действия лицензии для второй.

Антон Мушинский

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