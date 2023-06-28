Kubernetes-платформа NEOMSA сертифицирована для работы в среде «Ред ОС»

Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и компания «Ред софт», разработчик программного обеспечения, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Теперь заказчики смогут использовать комплексное решение для управления ИТ-инфраструктурой с помощью Kubernetes-платформы NEOMSA на операционной системе «Ред ОС». Оба продукта зарегистрированы в едином реестре российского ПО, что решает задачи бизнеса в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

Проведенные испытания на техническую совместимость Kubernetes-платформы NEOMSA с «Ред ОС» позволяют использовать решение для разработки и управления микросервисами, а также их эксплуатации. Платформа быстро разворачивается в любом окружении на серверах и рабочих станциях, которые работают под управлением «Ред ОС», предоставляющей универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения.

NEOMSA позволяет снизить время вывода на рынок новых продуктов и услуг, повысить их безопасность и качество, а также оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру. Бизнес получает единый инструмент управления кластерами, инфраструктурой и конфигурациями, комплексный подход к вопросам безопасности, стандартизированные процессы разработки, а также лучшие практики DevOps.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«Платформа NEOMSA, развернутая на базе «Ред ОС», позволяет максимально расширить возможности Kubernetes и не зависеть от международной конъюнктуры. Продукт обеспечивает автоматизацию всех этапов разработки и управления жизненным циклом микросервисных приложений, делая этот процесс удобным и безопасным для пользователя. Платформа подходит для компаний любого размера – от стартапа до корпорации – из таких отраслей, как финансы, страхование, логистика, телекоммуникации, нефтегаз, сельское хозяйство и розничная торговля», – отметил Рамиль Нафиков, лидер продукта NEOMSA.

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«Благодаря развитию сети технологических партнеров «Ред софт» готова предложить пользователям универсальную экосистему «Ред ОС». Разнообразие инструментов является важным преимуществом на рынке информационных технологий, поскольку позволяет компаниям эффективно заместить иностранные аналоги и оперативно перейти на российский программный комплекс. Благодарим Neoflex за сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

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Neoflex создает ИТ-платформы для цифровой трансформации бизнеса. Фокусируется на заказной разработке программного обеспечения.