Kubernetes-платформа Neomsa сертифицирована для работы в среде Astra Linux

Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и ГК «Астра», разработчик системного и прикладного ПО и средств защиты информации, объявили о технологическом партнерстве. Теперь заказчикам доступно универсальное решение для безопасного управления ИТ-инфраструктурой и микросервисными приложениями на стеке Kubernetes-платформы Neomsa и операционной системы Astra Linux Special Edition. Оба продукта зарегистрированы в реестре российского программного обеспечения Минцифры РФ.

Результаты тестирования Neomsa подтвердили бесперебойную работу платформы в среде Astra Linux. Решение быстро развертывается в любом окружении на серверах и рабочих станциях, которые работают под управлением ОС Astra Linux. Бизнес получает единый инструмент управления кластерами, инфраструктурой, конфигурациями, а также стандартизированные процессы разработки и возможность применения лучших DevOps-практик. Кроме того, платформа позволяет компаниям снизить время вывода на рынок новых продуктов и услуг, а также оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру.

Astra Linux Special Edition — это сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности, включая гостайну «особой важности». Продукт единственный в стране имеет сертификаты всех регуляторов.

«Платформа Neomsa, развернутая на базе Astra Linux, обеспечивает нашим заказчикам комплексный подход в управлении процессами непрерывной интеграции и доставки приложений: решение обеспечивает их высокое качество, упрощает эксплуатацию инфраструктуры с помощью автоматизированного управления и согласованных политик безопасности. Это позволяет бизнесу фокусироваться на разработке ПО и получении новых источников прибыли», — отметил Рамиль Нафиков, лидер продукта Neomsa.

«Переход на микросервисную архитектуру приложений — новый этап эволюции информационных технологий, с помощью которого можно облегчить процесс масштабирования, ускорить разработку и сократить итеративный цикл создания сервисов. ГК «Астра» постоянно расширяет экосистему решений, совместимых со своими продуктами, пристально следит за последними трендами рынка и своевременно им отвечает. Партнерство с Neoflex позволит заказчикам получить удобный инструмент для автоматизации, упрощения бизнес-процессов, связанных как с управлением инфраструктурой, так и с разработкой приложений с помощью микросервисной архитектуры», — сказал Кирилл Синьков, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами ГК «Астра».