Neoflex выпустил продукт для оценки эффективности и безопасности облачной инфраструктуры

Компания Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, объявила о выпуске продукта NeoCAT (Neoflex Cloud Assessment Tool), с помощью которого компании могут оценивать безопасность облачной инфраструктуры, а также эффективность использования ресурсов в облаке. Инструмент позволяет рассчитывать возможную экономию средств и сокращать расходы в среднем до 30%. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

NeoCAT (Neoflex Cloud Assessment Tool) позволяет анализировать облако на предмет безопасности конфигурации ресурсов и сервисов в соответствии с такими стандартами, как PCI DSS, 152-ФЗ, CIS, GDPR и Yandex Best Practice – расширенный набор проверок облачной инфраструктуры, созданный на опыте построения архитектур в Yandex Cloud. Инструмент работает как в ручном режиме, так и по расписанию, с предварительно настроенным шаблоном. По завершению сканирования предоставляется отчет о пройденных и не пройденных проверках, который содержит описание уязвимостей и ошибок конфигурации, отображает критичность каждой и подробные рекомендации по их устранению.

Кроме того, продукт позволяет контролировать загруженность и эффективность использования ресурсов облака, информировать о возможностях по оптимизации затрат, включая рекомендации по их достижению путем изменения конфигурации. NeoCAT можно быстро запустить из маркетплейса Yandex Cloud: для этого не требуется расширенных прав и установки дополнительного ПО, нужны только права на чтение конфигурации облака. Также в приложении доступен быстрый доступ к чату оперативной поддержки пользователей.

Инструмент актуален для компаний среднего и крупного бизнеса с активно развивающейся облачной инфраструктурой из таких отраслей как финтех, ритейл, логистика, производство.

«С развитием бизнеса и в процессе цифровой трансформации компаний динамически меняется и растет их ИT-инфраструктура, а также появляются излишние расходы на содержание ресурсов, снижается эффективность ручного управления и контроля безопасности. С целью решения таких проблем и повышения прозрачности инфраструктуры был разработан продукт NeoCAT, который уже доступен компаниям для запуска в своих облаках. При проектировании продукта мы применили накопленный опыт и экспертизу Neoflex в области сопровождения облачной инфраструктуры, построения cloud-native архитектур, сервисов и приложений», – отметил Евгений Кондратьев, лидер продукта NeoCAT.

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Neoflex создает ИТ-платформы для цифровой трансформации бизнеса. Фокусируется на заказной разработке программного обеспечения. Среди заказчиков компании более половины российских банков, входящих в топ-100, а также компании из 21 страны Европы, Азии и Африки.