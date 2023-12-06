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Neoflex Cloud Assessment Tool NeoCAT
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.12.2023
|Neofleх выпустил Pro-версию платформы NeoCAT для защиты облачных ресурсов 2
|23.06.2022
|Neoflex выпустил продукт для оценки эффективности и безопасности облачной инфраструктуры 2
Публикаций - 4, упоминаний - 6
Neoflex Cloud Assessment Tool и организации, системы, технологии, персоны:
|СДМ-Банк 73 1
|ФосАгро 175 1
|Альфа-Банк 1971 1
|Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
|Фаберлик - Faberlic 115 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 1
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
|ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.