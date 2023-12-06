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Neoflex Cloud Assessment Tool NeoCAT

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.12.2023 Neofleх выпустил Pro-версию платформы NeoCAT для защиты облачных ресурсов 2
23.06.2022 Neoflex выпустил продукт для оценки эффективности и безопасности облачной инфраструктуры 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Neoflex Cloud Assessment Tool и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 256 4
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