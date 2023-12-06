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Neofleх выпустил Pro-версию платформы NeoCAT для защиты облачных ресурсов

Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, объявил о выпуске обновленной версии продукта NeoCAT Cloud Security Platform, которая позволит компаниям с облачной инфраструктурой проанализировать конфигурацию ресурсов облака, а также установленное на них ПО на предмет уязвимостей и устранить их. Запуск NeoCAT занимает 10 минут. Решение доступно в маркетплейсе Yandex Cloud, где предоставляется грант на бесплатное использование продукта в течение месяца. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

Функционал Pro-версии NeoCAT позволяет централизованно инвентаризировать все ресурсы в облачной инфраструктуре, анализировать их на предмет небезопасных настроек, завышенных привилегий учетных записей и уязвимостей ПО. Решение приоритизирует найденные уязвимости с учетом возможностей их эксплуатации злоумышленником, а также предоставляет инструкции и готовые скрипты для автоматизации процесса управления и устранения.

Кроме того, решение анализирует и оценивает облачные ресурсы и сервисы в соответствии с такими стандартами, как PCI DSS, 152-ФЗ, CIS, GDPR и Yandex Cloud Security. Также NeoCAT сканирует ПО на виртуальных машинах и в контейнерах на предмет наличия уязвимостей, отправляя оповещение о найденных рисках ответственным за соответствующий ресурс.

В новой версии продукта реализовано API для интеграции с другими системами пользователя: например, регулярная выгрузка обнаруженных рисков в SIEM. Решение полностью работает изолированно без передачи данных во вне, используя для анализа только Yandex Cloud API. Появилась функция создания тикетов в трекерах по найденным рискам, а также объединения облаков и ресурсов в проекты с возможностью назначать за них ответственных пользователей.

«В прошлом году мы объявили о выходе продукта NeoCAT, который продолжаем активно развивать. Решение стало еще более удобным в использовании и эффективным с точки зрения устранения рисков безопасности в облаке. Нам удалось реализовать функционал, который позволяет централизованно отслеживать уязвимости во всей облачной инфраструктуре без необходимости установки агентов и внедрения множества дополнительных инструментов, влияющих на производительность ресурсов», - отметил Евгений Кондратьев, лидер продукта NeoCAT.

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Neoflex создает ИТ-платформы для цифровой трансформации бизнеса. Фокусируется на заказной разработке программного обеспечения.

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