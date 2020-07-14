«Неофлекс» и Tyk будут совместно развивать Open API в России

«Неофлекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Tyk, разработчик API Management платформы с открытым исходным кодом, заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит «Неофлекс» эффективнее решать задачи организаций, для которых Open API являются частью бизнес-модели.

Tyk, API Management платформа, позволяет компаниям безопасным и бесшовным образом предоставлять партнерам данные и бизнес-сервисы, давая возможность встраивать их в свои цифровые решения.

В состав Tyk входят API Gateway, дашборд управления API, портал разработчика, песочница для тестирования, система управления документацией API, детальная аналитика. При этом платформа обеспечивает надежное и безопасное использование этих API за счет масштабирования, различных способов аутентификации, многоуровневой системы мониторинга, возможности управлять частотой вызовов API в зависимости от согласованных квот. Tyk легко встраивается в микросервисную архитектуру, поддерживая контейнеризацию Docker и Kubernetes, а также интеграцию с существующим процессом CI/CD.

На сегодняшний день API Management платформы стали глобальным трендом и одним из неотъемлемых элементов цифровой трансформации. За последние годы в России интерес к внедрению платформ Open API все больше проявляет банковский сектор. Это связано с расширением банками продуктового предложения небанковскими продуктами и созданием экосистем, в рамках которых клиентам и партнерам банков удобно взаимодействовать между собой.

«Tyk удовлетворяет самым жестким требованиям, предъявляемым к управлению данными и защите информации, что делает его популярной платформой предоставления API в финансовом секторе и государственных органах», – отметил Эндрю Мюррей, коммерческий директор компании Tyk.

«Open API становятся частью бизнес-модели крупнейших банков. За последние 3 года компания «Неофлекс» выполнила несколько проектов на разных Open API платформах. Партнерство с Tyk позволяет нам расширить варианты архитектуры и конфигурации таких решений и рекомендовать клиенту лучший в его конкретном случае», – сказал Антон Спаринапти, партнер, руководитель департамента развития бизнеса компании «Неофлекс».