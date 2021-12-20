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Интеграция Бизнес-приложения
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Neoflex и Finastra запустили приложение для контроля рисков в финансовых организациях

Neoflex объявила о запуске приложения Neolimits, которое доступно для приобретения через маркетплейс Fusionstore компании Finastra. Приложение позволяет финансовым организациям устанавливать и контролировать лимиты для метрик банковской книги: процентный риск банковской книги (IRRBB), лимиты контрагентов, страновые и отраслевые, а также лимиты для таких показателей как коэффициент покрытия ликвидности (LCR), чистый процентный доход (NII) и экономическая стоимость капитала (EVE).

Приложение Neolimits, созданное с применением технологий Finastra, помогает финансовым организациям консолидировать и анализировать различные внутренние и нормативные метрики. Приложение обеспечивает бесшовное подключение к продуктам Finastra, а также легко интегрируется со сторонними решениями через открытые API. Neolimits предлагает полностью автоматизированный процесс контроля лимитов – от импорта данных до создания отчетов. Кроме того, в приложении доступны: моделирование изменения лимитов, гибко настраиваемые уведомления о событиях и процесс подтверждения лимитов.

«Череда финансовых кризисов и пандемия COVID-19 способствовали ужесточению контроля со стороны регулятора за банками и финансовыми организациями в части соблюдения нормативных требований. Количество показателей, которые им необходимо отслеживать и анализировать, значительно расширилось. Наше приложение помогает осуществлять мониторинг различных метрик и формировать целостное представление об управлении лимитами банковской книги. Будучи частью платформы FusionFabric.cloud, мы можем предоставлять большему количеству финансовых учреждений возможность мгновенно оценивать риски, применять различные стратегии по их снижению и своевременно корректировать лимиты», – сказал Антон Лазебный, ассоциированный партнер, директор бизнес-направления «Финансовые рынки и риски» компании Neoflex.

«Мы рады, что компания Neoflex присоединилась к экосистеме Fusionfabric.cloud, опубликовав свое приложение Neolimits в нашем маркетплейсе Fusionstore. Использование Neolimits позволит руководству банков повысить качество контроля за соблюдением нормативных требований и значительно снизить риск штрафных санкций со стороны регулятора», – отметил Филип Талиаферро, руководитель партнерской и финтех экосистемы в компании Finastra.

Запуск на Fusionstore – заключительный этап разработки приложений для компаний, использующих открытую облачную платформу Finastra Fusionfabric.cloud. Маркетплейс Fusionstore позволяет клиентам Finastra по всему миру протестировать, приобрести и установить сертифицированные приложения в дополнение к основным системам Finastra, помогая им быстро получить преимущества и обеспечить дополнительную ценность для своих клиентов.

Используя открытые API интерфейсы Finastra, разработчики могут создавать решения, которые решают бизнес-задачи всего спектра финансовых услуг, включая розничный банкинг, платежи, транзакционный, корпоративный банкинг, кредитование, казначейство и т.д.

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