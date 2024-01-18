«Ренессанс Банк» при поддержке Neoflex запустил цифровые банковские продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса

«Ренессанс Банк» при поддержке Neoflex запустил цифровые банковские продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса.

Новая платформа объединяет финансовые продукты и нефинансовые сервисы банка, создавая уникальное решение для предоставления широкого спектра услуг. Компания Neoflex выступила одним из технологических партнеров.

В рамках проекта команда банка и Neoflex разработала архитектуру и реализовала часть микросервисных решений, которые обеспечивают сквозные процессы, объединяющие продуктовую банковскую систему, систему дистанционного банковского обслуживания, CRM и другие ключевые ИТ-системы.

Команда Neoflex принимала участие в первом этапе проекта для клиентов «Ренессанс Банка», в результате которого был реализован доступ в интернет и мобильному ДБО, автоматизированы онбординг клиентов через личный кабинет, различные виды денежных переводов, процессы подключения новых продуктов и сервисов, AML и антифрод-проверки. Внедрены торговый и интернет-эквайринг, реализованы такие услуги, как предоставление кешбэка по бизнес-картам, прием платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей, курьерская доставка банковских карт.

Клиентам банка также доступны различные нефинансовые сервисы в электронном формате: регистрация бизнеса, онлайн-бухгалтерия, проверка контрагентов, привлечение клиентов, налоговое консультирование и юридическая поддержка. В ближайших планах – внедрение кредитного продукта в форме овердрафта.

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«Более 15 лет плодотворного сотрудничества Neoflex и «Ренессанс Банка» в сфере автоматизации кредитных и платежных процессов, интеграции и регуляторной отчетности говорят о крепких, проверенных временем партнерских отношениях. Этот проект подчеркнул эффективность нашего сотрудничества, которое направлено на активное развитие банка и предоставление его клиентам новых высокотехнологичных сервисов», – отметил Юрий Корнвейц, директор по работе с клиентами компании Neoflex.

«Предприниматели в «Ренессанс Банке» обслуживаются исключительно в цифровых каналах. Точка входа – сайт, там простая форма заявки на открытие счета. Развивая это направление бизнеса, мы сознательно идем по цифровому сценарию потому, что это отвечает запросам современных предпринимателей. Мы видим своей первостепенной задачей сделать дистанционное обслуживание максимально комфортным, надежным и удобным», – сказал Анатолий Медведев, начальник управления малого и среднего бизнеса «Ренессанс Банка».