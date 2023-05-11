Fix Price при поддержке Neoflex внедрила систему аналитики продаж на базе платформы Yandex Cloud

Торговая сеть Fix Price построила новую систему аналитики продаж на базе платформы Yandex Cloud. Компания в 10 раз ускорила загрузку аналитических данных о движении товаров и покупках, а также сократила время на построение отчетов до двух секунд. Благодаря такому подходу сотрудники Fix Price стали более быстро и точно планировать рекламные кампании и анализировать их результаты. Интегратором проекта выступила компания Neoflex.

Новое решение потребовалось Fix Price из-за высоких темпов развития бизнеса: по итогам 2022 г. компания запустила более 750 новых торговых точек и прогнозирует открыть еще 750 магазинов и в 2023 г. Увеличилось и число участников программы лояльности компании: по итогам 2022 г. их стало около 21,9 млн. Это повлияло и на скорость обработки данных о продажах: на ежедневные обновления и составление отчетов уходило до трех часов в день.

Neoflex предложил использовать управляемые сервисы Yandex Cloud, которые позволяют быстро и надёжно запустить, а также легко масштабировать готовое аналитическое решение на различных проектах Fix Price, включая электронную площадку.

В результате проекта создана полноценная система загрузки и обработки данных на базе масштабируемых сервисов Yandex Cloud. Облачные мощности используются для хранения большого массива данных на базе СУБД ClickHouse, позволяющей оперативно загружать информацию в онлайн-витрины и выполнять аналитические запросы в режиме реального времени. Система позволяет отслеживать статистику о продажах продуктов: размеры скидок, стоимость товаров, их количество, перемещение и т.д. Ежедневно в систему загружается 10 ГБ информации.

«Совместно с Neoflex нам удалось построить решение на базе облачных технологий без использования IaaS, например, виртуальных машин. Это позволило лучше отслеживать движение товаров и клиентские покупки. Благодаря использованию управляемых сервисов Yandex Cloud и бессерверных вычислений стали прозрачны траты на загрузку и хранение данных, а также использование тестовых сред. Это привело к существенной экономии бюджета и увеличению эффективности по сравнению с физическими серверами», – сказала Кристина Кондакова, руководитель центра компетенций Qlik Fix Price.

«Neoflex является партнером Yandex Cloud в части разработки и внедрения облачных решений, что позволило нашей команде реализовать для Fix Price масштабируемую аналитическую систему всего за два месяца, включая этап проектирования, аналитики и разработки. Теперь компании доступно надежное облако с полностью управляемыми сервисами, которые позволили значительно ускорить обработку и загрузку данных, а также повысить эффективность чековой аналитики», – сказал Денис Князев, директор по развитию бизнеса компании Neoflex.

«Крупные ритейлеры по умолчанию используют облачные технологии для построения аналитических систем. Преимущества платформы Yandex Cloud, подкрепленные экспертизой партнера, позволяют реализовать такие проекты в очень короткие сроки. В свою очередь, специалисты могут быстро получить гибкий и эффективный инструментарий для решения задач бизнеса: изучения всего массива информации о продажах, закупках товара, результатах маркетинговых активностей», – отметил Александр Черников, коммерческий директор Yandex Cloud.