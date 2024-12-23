Разделы

Импортонезависимость
|

«Скорозвон» прошёл проверку на совместимость с отечественными программно-аппаратными решениями

Облачный сервис коммуникаций «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen, стал участником федерального проекта Минцифры России «Цифровые технологии». В рамках проекта сервис успешно прошёл пилотное тестирование совместимости с отечественными решениями.

Пилотное тестирование совместимости отечественных программно-аппаратных решений, организованное Центром технологической экспертизы ФГАУ НИИ «Восход», подтвердило совместимость «Скорозвона» с ведущими российскими операционными системами и аппаратными платформами.

Александр фон Розен, Единый ЦУПИС: Выполнить функции ассистента ИИ уже может, но генерировать код для высоконагруженных систем — еще нет
Цифровизация

Для тестирования были выбраны программные продукты из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также оборудование, включенное в реестры Минпромторга России. Минцифры планирует проводить такую работу на регулярной основе.

«Подтверждение совместимости сервиса „Скорозвон“ с ключевыми отечественными операционными системами и оборудованием важно для наших клиентов, которые строят свою работу на российских технологиях. Мы рады, что можем предложить надежное решение, которое легко интегрируется в локальную ИТ-инфраструктуру», — сказал Дмитрий Лукьянов, генеральный директор сервиса «Скорозвон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще