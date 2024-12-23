«Скорозвон» прошёл проверку на совместимость с отечественными программно-аппаратными решениями

Облачный сервис коммуникаций «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen, стал участником федерального проекта Минцифры России «Цифровые технологии». В рамках проекта сервис успешно прошёл пилотное тестирование совместимости с отечественными решениями.

Пилотное тестирование совместимости отечественных программно-аппаратных решений, организованное Центром технологической экспертизы ФГАУ НИИ «Восход», подтвердило совместимость «Скорозвона» с ведущими российскими операционными системами и аппаратными платформами.

Для тестирования были выбраны программные продукты из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также оборудование, включенное в реестры Минпромторга России. Минцифры планирует проводить такую работу на регулярной основе.

«Подтверждение совместимости сервиса „Скорозвон“ с ключевыми отечественными операционными системами и оборудованием важно для наших клиентов, которые строят свою работу на российских технологиях. Мы рады, что можем предложить надежное решение, которое легко интегрируется в локальную ИТ-инфраструктуру», — сказал Дмитрий Лукьянов, генеральный директор сервиса «Скорозвон».