Naumen пополнил продуктовый портфель облачным решением для контакт-центров

Naumen дополнил продуктовый портфель SaaS-решением Naumen Skorozvon на базе телефонии Naumen Contact Center. Облачный продукт предназначен для проведения исходящих обзвонов в контакт-центрах малого и среднего размера, которые стремятся повысить эффективность холодных звонков и задействуют в работе удаленных операторов.

Решение Naumen Skorozvon — это онлайн-сервис, для работы с которым достаточно браузера и гарнитуры. Продукт не требует затрат на инсталляцию и доработок перед развертыванием, а для обучения операторов и менеджеров потребуется не более 10 минут. Запуск облачного контакт-центра в эксплуатацию занимает не более двух дней.

Сервис оплачивается по подписной модели: абонентская плата списывается ежедневно с учетом того количества сотрудников, которые фактически пользовались системой.

Решение Naumen Skorozvon также подходит крупным заказчикам, которым нужно за несколько дней запустить колл-центр для холодных звонков, организовать работу справочной службы или отдела продаж.

«В ходе разработки продукта мы сделали акцент на его производительности и надежности облачной инфраструктуры, — сказал Дмитрий Лукьянов, руководитель направления облачных решений Naumen. — Отказоустойчивость сервиса обеспечивает стабильную работу удаленных операторов в режиме реального времени. Наш диалер экономит время операторов и повышает эффективность работы, что позволяет в короткие сроки достичь экономически значимых результатов без капитальных затрат».

В основу облачного продукта легли функциональные модули платформы Naumen Contact Center, необходимые для исходящих кампаний. Телефония в предиктивном режиме прогнозирует время дозвона до следующего клиента и начинает звонок автоматически еще до появления свободных операторов. Предиктивный обзвон наравне с автоматическим распознаванием автоответчиков позволяют операторам подключаться непосредственно к разговору с клиентом. Часть исходящих коммуникаций можно осуществлять в режиме автоинформатора без участия операторов, проигрывая предзаписанные сообщения.

Повышение конверсии звонков обеспечивается также за счет встроенной системы отчетности и кастомизируемого модуля для управления качеством и оценки работы операторов. Пользователям сервиса доступны широкие интеграционные возможности и готовые коннекторы для работы с CRM, в том числе для обработки контактов непосредственно внутри CRM-системы.

«Рынок облачных сервисов в России показал рост в 25% в прошедшем году, и этот тренд сохраняется, — отметил Андрей Зайцев, руководитель департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen. — В таких условиях разработка облачных решений — неотъемлемый этап технологического пути любого вендора. Нашим первым шагом в этом направлении стало присоединение к экосистеме продуктов Naumen для контактных центров SaaS-решения, которое более семи лет развивалось на базе нашей телефонии, приобрело технологическую зрелость и упрочило позиции в своем бизнес-сегменте».

Облачный сервис предоставит рынку возможность без значительных затрат познакомиться с инструментами, которые Naumen предлагает для контактных центров. При возникновении потребности масштабировать контактный центр и использовать полнофункциональное решение, внедрение коммуникационной платформы Naumen будет проходить на специальных условиях.