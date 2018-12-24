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СиДиСи Оптимум ММС СиДиСи Оптимум Мобильный Мониторинг и Сервис

СОБЫТИЯ

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24.12.2018 «АйДи - Технологии управления» внедрит «Оптимум ММС» в CDC 1
29.10.2007 CDC анонсирует новые решения: Microsoft Dynamics CRM + «Оптимум» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

СиДиСи Оптимум ММС и организации, системы, технологии, персоны:

СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 3
АйДи - Технологии управления - id2 70 2
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 1
СиДиСи Оптимум ГИС - СиДиСи Оптимум Географическая Информационная Система - СиДиСи Оптимум Смарт Курьер 13 2
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 2
Google Android 15244 2
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Аз-Зари Хусейн 25 2
Коновалов Роман 21 2
Фузеев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Грузия 1332 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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