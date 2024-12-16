Брюзгин Евгений
|16.12.2024
|«T2» улучшила связь в крупных жилых комплексах Волгограда и Волжского 1
|09.12.2024
|T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудовании 1
Брюзгин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
|Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 19 1
|Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
|Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
|Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
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