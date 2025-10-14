Разделы

T2 обеспечила связью 7 тыс. жителей удаленных хуторов и сел Волгоградской области

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом 6 малых населенных пунктов Волгоградской области. Доступ к услугам оператора получили более 7 тыс. человек.

T2 планомерно развивает сеть в Волгоградской области, обеспечивая равный доступ к мобильной связи как для жителей городов, так и малых населенных пунктов. В 2025 г. инженеры компании расширили зону покрытия еще в шести хуторах и селах, территориально отдаленных от крупных муниципалитетов и районных центров региона. Оператор установил в них современное и высокотехнологичное оборудование, работающее в стандартах 2G/4G.

Доступ к качественным услугам связи получили жители села Кислово и поселка Победа Быковского района, хутора Красный Мелиоратор и поселка Степновский Николаевского района, а также хутора Варламов Городищенского района и села Стрельноширокое Дубовского района. В каждом из этих населенных пунктов проживают от 500 до 2000 человек.

Установка новых базовых станций от T2 значительно расширяет цифровые возможности жителей удаленных сел и деревень, упрощая решение повседневных задач. Теперь они могут дистанционно работать и учиться, пользоваться сервисами портала государственных услуг, а также в режиме онлайн получать медицинские, банковские и другие муниципальные услуги.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2, сказал: «Строительство сети в малых населенных пунктах – это важный социальный проект. Благодаря этому люди получают возможность пользоваться цифровыми сервисами для учебы, работы и повседневного общения, что способствует развитию цифровой среды и качественно влияет на уровень жизни в регионе. Инженеры Т2 имеют огромный опыт строительства сетей не только в крупных городах, но и в труднодоступных местах и отдаленных селах, поэтому учитывают специфику муниципалитетов – протяженность дорог, рассредоточенность домовладений, особенности рельефа – и находят технические решения, позволяющие обеспечить жителям высокое качество связи».

