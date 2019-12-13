«Элемент», НТЦ «Модуль» и «Хайтэк» создадут отечественную платформу искусственного интеллекта

«Элемент», НТЦ «Модуль» и ГК «Хайтэк» договорились о совместных действиях по созданию аппаратных платформ и решений в области технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России.

«Элемент», являющийся единым оператором крупнейшего кластера микроэлектронных предприятий России, «Хайтэк», осуществляющий разработку тензорного микропроцессора и Научно-технический центр «Модуль», более 27 лет работающий на российском рынке наукоемких технологий и развивающий отечественную нейросетевую платформу на базе собственной архитектуры Neuromatrix, подписали соглашение о совместном продвижении интересов в области искусственного интеллекта, создав отраслевой консорциум.

Компании намерены вместе разрабатывать стратегии по обеспечению российского рынка отечественными аппаратными решениями в области ИИ, которые должны сократить зависимость от иностранных производителей специализированных вычислителей ИИ, создать эффективную экосистему обучения нейросетей, предложить новые решения в области электроники с поддержкой функций ИИ.

Кроме этого, стороны займутся формированием совместных предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты и акты, принимаемыми различными организациями, а также организацией мероприятий, направленных на доведение позиции участников консорциума до субъектов законодательной инициативы.

Соглашение направлено на поддержку Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г. и федерального проекта «Развитие технологий в области искусственного интеллекта». В число первоочередных мероприятий консорциума, запланированных на конец 2019 г., входит организация участия в межотраслевом альянсе по развитию искусственного интеллекта.