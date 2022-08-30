Первый модуль масштабирования мощностей СХД вошел в реестр Минпромторга

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о включении модуля расширения вычислительных мощностей СХД в реестр Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

Роль модулей расширения СХД заключается в возможности масштабировать ресурсов решений для хранения данных, будь то дисковая емкость или вычислительные мощности. Модули подключаются к контролеру – «мозгу» системы и пункту управления всеми рабочими процессами – и позволяют наращивать производительность СХД.

Однако до сих пор в реестр сертифицированного оборудования Минпромторга заносились только контроллеры, тогда как дисковые полки и модули расширения вычислительной емкости туда не попадали. Для заказчиков оборудования это создавало правовой вакуум: если компания устанавливала СХД из реестра, то далее при необходимости расширения и масштабирования возникали вопросы по статусу модулей расширения.

Компания «Аэродиск» решила этот вопрос благодаря тому, что модуль расширения вычислительных мощностей вошел в реестр Минпромторга. Модуль, на который недавно было получение положительное заключение министерской комиссии по импортозамещению, является универсальным для всех линеек и моделей СХД компании.

Процедура регистрации прошла по обычному алгоритму и завершилась в стандартные сроки.

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«Заключение Минпромторга о соответствии модуля расширения вычислительных мощностей СХД требованиям программы импортозамещения в ИТ позволит нашим заказчикам спокойно планировать проекты по масштабированию ресурсов и снимает все риски в плане правового соответствия закупочных процедур, а также технических характеристик итогового решения», – сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минцифры с 2017 г.