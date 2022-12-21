«Аэродиск» и Auxo заключили партнерское соглашение

ИТ-компания Auxo и «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, объявили о партнерстве.

Партнерство позволит объединить компетенции «Аэродиск» в области разработок и опыт Auxo в решении ИТ-задач в госсекторе, промышленном производстве, здравоохранении, телекоме, финансовой сфере и других отраслях.

Расширение пула партнеров компании через сотрудничество с Auxo отражает тренд, который фиксируется «Аэродиском» на рынке России в последние несколько месяцев – рост запросов на решения компании со стороны представителей коммерческого сегмента рынка из самых разных индустрий.

«Структура ИТ-рынка на протяжении 2022 г. претерпела серьезные изменения. Возникла потребность объединять усилия поставщиков и интеграторов для удовлетворения спроса заказчиков, оказавшихся в условиях сложного доступа к инфраструктурным решениям. Новое партнерство поможет всем сторонам существенно улучшить качество и повысить скорость реализации проектов», — сказал генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.

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На данном этапе предполагается реализация проектного подхода, где специалисты Auxo будут оценивать возможности использования продуктов вендора по итогам аудита потребностей клиентов.

«Мы смотрим на будущее сотрудничество с позитивом. И надеемся, что, работая с нашим новым партнером, мы сможем совместно реализовать много новых проектов. А темпы цифровизации наших клиентов качественно возрастут», — сказал заместитель генерального директора по операционной деятельности Auxo Алексей Конышков.