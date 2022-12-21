Разделы

Бизнес
|

«Аэродиск» и Auxo заключили партнерское соглашение

ИТ-компания Auxo и «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, объявили о партнерстве.

Партнерство позволит объединить компетенции «Аэродиск» в области разработок и опыт Auxo в решении ИТ-задач в госсекторе, промышленном производстве, здравоохранении, телекоме, финансовой сфере и других отраслях.

Расширение пула партнеров компании через сотрудничество с Auxo отражает тренд, который фиксируется «Аэродиском» на рынке России в последние несколько месяцев – рост запросов на решения компании со стороны представителей коммерческого сегмента рынка из самых разных индустрий.

«Структура ИТ-рынка на протяжении 2022 г. претерпела серьезные изменения. Возникла потребность объединять усилия поставщиков и интеграторов для удовлетворения спроса заказчиков, оказавшихся в условиях сложного доступа к инфраструктурным решениям. Новое партнерство поможет всем сторонам существенно улучшить качество и повысить скорость реализации проектов», — сказал генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.

Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать
Поддержка ИТ-отрасли

На данном этапе предполагается реализация проектного подхода, где специалисты Auxo будут оценивать возможности использования продуктов вендора по итогам аудита потребностей клиентов.

«Мы смотрим на будущее сотрудничество с позитивом. И надеемся, что, работая с нашим новым партнером, мы сможем совместно реализовать много новых проектов. А темпы цифровизации наших клиентов качественно возрастут», — сказал заместитель генерального директора по операционной деятельности Auxo Алексей Конышков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян

«Росатом» строит защищенную систему видеосвязи для секретного общения избранных

Банк крупно оштрафовали за провальный переход на новое ПО

Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure

Российские операторы ЦОДов устремились в Казахстан

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще