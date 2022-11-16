«Аэродиск» начинает формировать «дорожную карту» развития российских СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о запуске проекта по взаимодействию с профессиональным сообществом в целях составления «дорожной карты» развития российских СХД. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Несмотря на бурное развитие последние годы, российские системы хранения данных и сопутствующая экосистемы решений (виртуализация, инфраструктурные компоненты и т.д.) по многим функциональным возможностям отстают от зарубежных продуктов, выпускаемых глобальными лидерами рынка. Ни одну российскую компанию нельзя назвать исключением, и чем быстрее наши производители признают этот момент, а также составят внятный план по преодолению отставания, тем будет лучше как для ИТ-рынка, так и для российских пользователей.

«“Аэродиск” всеми силами старается догнать и обойти решения лидеров. Мы отдаем себе отчет в том, что реализация любой технологической функции требует временных и финансовых ресурсов. С уходом из России многих зарубежных вендоров мы стали получать запросы на появление или развитие различных возможностей, доступных в привычных пользователям импортных продуктах», — сказал генеральный директор «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Для оптимизации процесса сбора обратной связи в «Аэродиске» решили задействовать все ресурсы по внешнему взаимодействию – Telegram-канал, прямые опросы заказчиков и профильные СМИ. Компания предлагает пройти опрос об актуальности различных функциональных возможностей современных СХД для пользователей.

Полученные результаты будут проанализированы и после оценки затрат на выполнение запросов часть из них будет передана в работу. Кроме того, результаты опросов будут представлены в виде аналитического исследования.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуали-зации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Ведущими продуктами и решениями компании являются системы хранения данных «Аэродиск ENGINE», «Аэродиск Восток», система виртуализации «АИСТ» и гиперконвергентная система «Аэродиск vAIR». Программное обеспечение «Аэродиск» зарегистрировано в реестре отечественного ПО Минцифры, а программно-аппаратные комплексы находятся в реестре Минпромторга. В настоящее время компания также является резидентом «Сколково».