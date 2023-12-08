Роспатент зарегистрировал товарный знак «Цифровая академия ДОМ.РФ»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак «Цифровая академия ДОМ.РФ». Это важный этап развития образовательной экосистемы группы «ДОМ.РФ», нацеленной на подготовку для стройотрасли профессиональных кадров с цифровыми компетенциями.

Регистрация товарного знака обеспечивает защиту интеллектуальной собственности и подтверждает качество образовательных курсов от Института развития в жилищной сфере.

«Внедрение инновационных технологий всегда базируется на знаниях и профессиональных навыках конкретных людей. Чтобы насытить стройотрасль, рынок недвижимости и финансов высококвалифицированными кадрами мы и создали Цифровую академию. Ее выпускниками стали уже более 11 тыс. специалистов, которые работают в государственных ведомствах, девелоперских компаниях, архитектурных бюро, проектных организациях и банках. Получение товарного знака подтверждает высокий уровень обучения в академии, это важно на фоне огромного числа онлайн-курсов, которые сейчас предлагаются на рынке образовательных услуг», - отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «ДОМ.РФ» Николай Козак.

Обучающие онлайн-программы Цифровой академии реализуются совместно с ведущими вузами страны – Московским государственным строительным университетом, НИУ Высшая школа экономики, университетом «Иннополис» и другими учебными учреждениями. Особое внимание уделяется подготовке кадров современным компетенциям в области искусственного интеллекта. Так, по итогам выступления Президента России Владимира Путина на конференции в сфере технологий ИИ AI Journey-2023 курс по ИИ от «ДОМ.РФ» был дополнен специальным модулем для обучения руководителей применению нейросетей.

Крупная табачная компания сократила объем бумажных документов на треть – за счет внедрения российской СЭД Документооборот

***

«Цифровая академия ДОМ.РФ» была запущена в 2021 г. Сейчас она реализует три образовательных трека: обучение основам ТИМ, «зеленым» стандартам в строительстве и использованию технологий ИИ.