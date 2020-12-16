R-Style Softlab зарегистрировала в Роспатенте модули расширения ИАС RS-Datahouse

Технологические модули RSDH: Excel Addins и «RSDH: СККД» компании R-Style Softlab прошли регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

RSDH: Excel Addins и «RSDH: СККД» расширяют возможности информационно-аналитической системы RS-Datahouse. Функциональность RSDH: Excel Addins позволяет пользователям RS-Datahouse работать с данными в режиме онлайн в электронных таблицах MS Excel, в частности: обрабатывать данные, используя формулы и возможности форматирования MS Excel; редактировать данные (изменять, удалять и добавлять строки, изменять значения и т.д.); работать со связанными объектами базы данных; сохранять шаблоны отчетов, оформленных с помощью стандартной функциональности МS Excel. После сохранения все внесенные изменения автоматически переносятся в базу данных.

С помощью модуля «RSDH: СККД» (система контроля качества данных) банки, работающие с системой RS-Datahouse, могут выполнять технологические и бизнес-проверки качества данных. Благодаря унификации требований к разработке процедур контроля компания упростила их сопровождение и создала полноценную библиотеку проверок с возможностью их многократного применения. Кроме того, в «RSDH: СККД» предусмотрена функциональность уведомлений о выявленных ошибках за счет интеграции с модулем рассылки сообщений по электронной почте, являющимся частью системы RS-Datahouse. После запуска «RSDH: СККД» выполняет настроенные группы проверок, по результатам которых модуль рассылки отправляет отчеты заданным пользователям.

«Технологические модули системы RS-Datahouse повышают эффективность работы пользователей с данными, — сказала Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем, R-Style Softlab. — С помощью RSDH: Excel Addins специалисты банков могут редактировать и актуализировать данные хранилища и бизнес-приложений в режиме онлайн, получать отчеты в привычном и удобном виде. С “RSDH: СККД” пользователи получат единый гибкий инструмент для контроля и управления данными вместо набора разрозненных проверок. Наличие этого модуля является гарантией доверия к входным данным, подвергающимся последующей обработке и преобразованию».