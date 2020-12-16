Спецпроекты

R-Style Softlab зарегистрировала в Роспатенте модули расширения ИАС RS-Datahouse

ПО Софт

Технологические модули RSDH: Excel Addins и «RSDH: СККД» компании R-Style Softlab прошли регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

RSDH: Excel Addins и «RSDH: СККД» расширяют возможности информационно-аналитической системы RS-Datahouse. Функциональность RSDH: Excel Addins позволяет пользователям RS-Datahouse работать с данными в режиме онлайн в электронных таблицах MS Excel, в частности: обрабатывать данные, используя формулы и возможности форматирования MS Excel; редактировать данные (изменять, удалять и добавлять строки, изменять значения и т.д.); работать со связанными объектами базы данных; сохранять шаблоны отчетов, оформленных с помощью стандартной функциональности МS Excel. После сохранения все внесенные изменения автоматически переносятся в базу данных.

С помощью модуля «RSDH: СККД» (система контроля качества данных) банки, работающие с системой RS-Datahouse, могут выполнять технологические и бизнес-проверки качества данных. Благодаря унификации требований к разработке процедур контроля компания упростила их сопровождение и создала полноценную библиотеку проверок с возможностью их многократного применения. Кроме того, в «RSDH: СККД» предусмотрена функциональность уведомлений о выявленных ошибках за счет интеграции с модулем рассылки сообщений по электронной почте, являющимся частью системы RS-Datahouse. После запуска «RSDH: СККД» выполняет настроенные группы проверок, по результатам которых модуль рассылки отправляет отчеты заданным пользователям.

«Технологические модули системы RS-Datahouse повышают эффективность работы пользователей с данными, — сказала Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем, R-Style Softlab. — С помощью RSDH: Excel Addins специалисты банков могут редактировать и актуализировать данные хранилища и бизнес-приложений в режиме онлайн, получать отчеты в привычном и удобном виде. С “RSDH: СККД” пользователи получат единый гибкий инструмент для контроля и управления данными вместо набора разрозненных проверок. Наличие этого модуля является гарантией доверия к входным данным, подвергающимся последующей обработке и преобразованию».

Другие материалы рубрики

Microsoft добавит в Windows 10 важную и востребованную функцию, которая должна была там быть всегда

Microsoft без спроса начала обновлять Windows 10

Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru

Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд

Российский школьник потратил сотни тысяч родительских денег на игру

В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования

Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи

Техноблог

Как работает система снеготаяния и антиобледенения в умном доме?

Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию