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Сервис видеоконференцсвязи «Конфикон» зарегистрирован Роспатентом

Роспатент внес сервис корпоративной видеоконференцсвязи «Конфикон» в Реестр программ для ЭВМ. Исключительные права авторства принадлежат АО «НПК «ВТ и СС» — российскому разработчику средств связи в составе группы компаний РТИ. Об этом CNews сообщили представители РТИ.

Ключевой особенностью «Конфикон» является возможность автоматического стенографирования совещания. Алгоритмы «Конфикона» построены на базе искусственного интеллекта, что позволяет в ходе разговора идентифицировать говорящего, разделять аудиопотоки и расставлять знаки пунктуации. Сразу после окончания разговора готовый текстовый файл можно сохранить в формате .txt или .json.

«Конфикон» — полностью российское решение. Сервис подходит для проведения онлайн-мероприятий любого формата — совещаний, конференций или лекций — их планирования, записи, обмена файлами и сообщениями. «Конфикон» может устанавливаться как в облаке, так и в инфраструктуре предприятия, обеспечивая все необходимые возможности для современных коммуникаций.

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Бизнес

АО «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы» (ВТ и СС), входит в ГК РТИразработчик комплексных систем безопасности, ситуационных центров и систем поддержки принятия решений для органов исполнительной власти, силовых министерств и ведомств, предприятий и организаций. Является участником Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

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