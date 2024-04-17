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HR Tech платформа Brain от RNT Group получила регистрацию в «Роспатенте»

RNT Group, российская технологическая компания с мировым опытом, объявляет о прохождении регистрации HR Tech платформы Brain в Федеральной службе по интеллектуальной собственности «Роспатент». Решение является собственной разработкой RNT Group и позволяет организовать полный цикл управления персоналом и обеспечить эффективную работу специалистов в компаниях с численностью до 100 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители RNT Group.

Brain предназначен для автоматизации и упрощения HR-процессов и полностью построен на базе импортонезависимых технологий. Платформа разрабатывалась с учетом анализа требований и задач рынка с целью помочь организациям преодолеть сложности в управлении персоналом в новых условиях. Основной функционал Brain направлен на решение следующих задач: организация прозрачного взаимодействия между сотрудниками и руководителями; снижение операционных затрат на рутинные административные задачи, такие как создание отчетности и кадровые операции; управление навыками и компетенциями специалистов; формирование гибридных команд из сотрудников с разными специализациями; повышение эффективности процессов адаптации персонала; снижение текучести кадров за счет построения предиктивной модели по рискам ухода и выгорания сотрудников.

Платформа позволяет выбирать и настраивать нужную функциональность для руководителей, HR-специалистов и сотрудников, а также поддерживает разработку собственных сервисов под уникальные бизнес-потребности компании. Решение легко масштабируется за счет добавления новых модулей и интегрируется с другими популярными продуктами и системами – Active Directory/SSO, , MS SQL, MS SharePoint.

«Самыми распространенными сложностями в организации управления персоналом являются большие операционные затраты на весь процесс взаимодействия с сотрудниками, начиная с найма и адаптации, отсутствие полной прозрачной информации об эффективности их работы и потеря контакта с командой из-за удаленной работы», – сказала Мария Давыдова, руководитель направления по развитию HR Tech платформы Brain. – «Мы непрерывно взаимодействуем с крупными компаниями на рынке и развиваем функционал и свойства Brain в соответствии с их потребностями, что обеспечивает востребованность платформы на рынке. Прохождение регистрации Brain в «Роспатенте» подтверждает уникальность нашего продукта, следующий шаг – подача документов на включение в реестр отечественного ПО».

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Безопасность

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RNT Group — российская технологическая компания с мировым опытом. Помогает клиентам решать амбициозные бизнес-задачи с помощью цифровых технологий, предлагает заказчикам услуги по технологическому консалтингу, разработке цифровых решений и построению гибких и масштабируемых платформ для высокой нагрузки и большого количества пользователей. Компания фокусируется на работе с организациями из финансового сектора, страхования, ритейла, производства и других областей. Приоритетом являются проекты в сферах импортозамещения, электронной коммерции, интеграции цифровых и традиционных каналов взаимодействия, построения управления на основе данных и повышения эффективности HR- и бизнес-процессов.

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