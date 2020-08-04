Ростех переведет в «цифру» документы Роспатента

«Системы управления» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) разрабатывает единую информационную систему управления и хранения документов для Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Внедрить систему планируется до конца 2021 года.

Новая система Ростеха позволит ведомству полностью цифровизировать управление документами по объектам интеллектуальной собственности и хранение этих данных в электронном виде. Разработка также даст возможность обмениваться данными с другими системами, внедряемыми Роспатентом в рамках программы «Цифровая экономика».

Система будет развернута внутри структуры ФИПС. Безопасность данных будет обеспечена за счет применения современных отечественных программно-аппаратных комплексов.

«Быстрое развитие новых технологий закономерно приводит к росту объемов информации, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, а рост числа киберугроз предъявляет новые требования к обеспечению защиты таких данных. Разрабатываемая система позволит повысить эффективность обработки информации о правах на интеллектуальную собственность с учетом увеличения объемов заявок, а также создать надежную и безопасную систему ее хранения и обеспечения целостности информации. Внедрение системы в полном объеме планируется в срок до конца 2021 года», - отметил генеральный директор «Системы управления» Игорь Караваев.

Процессы создания и внедрения системы разделены на три очереди - по видам объектов интеллектуальной собственности. В настоящее время завершена первая очередь контракта – спроектирована архитектура, выполнена реализация программных компонентов, проведена опытная эксплуатация системы в части управления хранением информации по заявкам на товарные знаки, наименованиям мест происхождения товара, а также входящей и исходящей корреспонденции.

До конца 2020 года в систему будут включены процессы по хранению заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В 2021 году завершится разработка по всем остальным видам объектов интеллектуальной собственности.