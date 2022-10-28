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РОСА «БАРИЙ» зарегистрирована в Роспатенте

Компания «НТЦ ИТ РОСА» получила свидетельство о государственной регистрации операционной системы РОСА «БАРИЙ» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Об этом CNews сообщили представители «НТЦ ИТ РОСА».

«Мы разработали еще один дистрибутив в линейке наших операционных систем, собранных на базе платформы rosa2021.1. На этой платформе уже созданы и серверная, и десктопная РОСА “ХРОМ” для коммерческого использования и ROSA FRESH для дома. Основное отличие РОСА “БАРИЙ” от указанных выше ОС состоит в архитектуре. РОСА “БАРИЙ” – это модульная операционная система, которая близка к Live-сборке и предназначена в первую очередь для загрузки на ПК или ноутбук пользователя с внешнего носителя», – сказал генеральный директор «НТЦ ИТ РОСА» Олег Карпицкий.

Один из основных способов применения РОСА «БАРИЙ» – организация защищенного удаленного доступа сотрудников к корпоративным ИТ-ресурсам предприятия.

В ближайших планах компании – включение РОСА «БАРИЙ» в Реестр отечественного ПО Минцифры России.

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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа компании включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.

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