Выпущена новая версия российского аналога Adobe Premiere Pro

ООО «Мультилаб», разработчик отечественного аналога Adobe Premiere Pro, выпустил новую версию видеоредактора VSDC 8.1. В обновленной версии теперь можно работать в режиме мультикамерного монтажа, расширились опции градиентной заливки для свободных фигур, добавлен новый графический объект «кривые линии», эффект прокрутки текста, а также несколько улучшений, направленных на оптимизацию работы в редакторе в целом.

Новая версия продукта позволит пользователям работать в формате мультикамерного монтажа. Благодаря одновременной работе с разными ракурсами видео, а также благодаря синхронизации аудио- и видеоматериалов со всех ресурсов в одном окне пользователю будет проще и удобнее выбрать идеальные кадры даже при большом объеме отснятого материала.

Обновленная версия также включает в себя новый тип графических объектов - кривые линии, с помощью которых можно создать обводку, подчеркнуть текст, выделить область на сцене и создать анимацию.

Расширился функционал градиентной заливки для свободных фигур, появилась возможность создавать динамический градиент с эффектом бликов.

Разработчик также добавил важные обновления в инструмент для анимации эффектов - точка отслеживания. Теперь контур свободных фигур можно использовать в качестве траектории движения, а точкам отслеживания можно задавать значение цвета. Все это позволит создавать динамичные цветовые контуры за счет движения цветной точки по заданной траектории.

Также в новой версии расширились возможности для работы с текстом: добавился текстовый эффект прокрутки для создания титров, текст теперь можно разместить вдоль кривой линии, и появилась функция скролл-баров для объемных текстовых объектов.

Помимо функциональных улучшений разработчик сосредоточил свое внимание и на повышении удобства использования продукта, добавив предпросмотр ресурсов в режиме миниатюр, группировку объектов на таймлайне и новые слайдеры для работы с цветом.