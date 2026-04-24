Microsoft придумала завуалированный способ избавиться от старейших сотрудников в США

Microsoft предложила тысячам своих сотрудников в США добровольно и одновременно уйти на пенсию. Американские технологические гиганты используют сокращение персонала в качестве одного из способов снижения издержек на фоне развернувшейся гонки наращивания инвестиций в инфраструктуру для развития ИИ.



Добровольно на выход

Microsoft предложила почти 9 тыс. сотрудников в США единовременный добровольный выход на пенсию, пишет CNBC.

Предложение будет доступно работникам на должностях старшего директора и ниже, чей стаж работы и возраст в сумме составляют 70 лет и более, указано в служебной записке, как сообщил изданию источник.

«Мы надеемся, что эта программа даст тем, кто имеет на нее право, возможность сделать следующий шаг на своих собственных условиях, при щедрой поддержке компании», — написала Эми Коулман (Amy Coleman), исполнительный вице-президент и директор по персоналу Microsoft.

Unsplash - Lumière Rezaie Microsoft надеется уменьшить свой штат в США за счет добровольного увольнения сотрудников

Таким способом Microsoft хочет уменьшить штат на 7% сотрудников в США. Они получат уведомления с подробным описанием условий в начале мая.

По состоянию на июнь 2025 г. в компании работало 228 тыс. сотрудников, из которых 125 тыс. — в Соединенных Штатах.

Увольнение под видом выхода на пенсию

Программа предусматривает добровольный выкуп акций, что станет первым подобным случаем за 51 год существования ИТ-гиганта. Серьезные изменения в отрасли, вызванными бумом искусственного интеллекта, подталкивают компании идти на беспрецедентные меры, пишет издание.

Microsoft наращивает капитальные вложения в центры обработки данных (ЦОД), чтобы предоставить облачным клиентам вычислительные мощности, способные обрабатывать модели генеративного ИИ.

В 2025 г. Microsoft уже сократила часть расходов за счет нескольких раундов увольнений. В начале июня 2025 г. CNews писал о сокращении более 300 сотрудников в штате Вашингтон, где корпорация базируется. В мае 2025 г. крупнейшее за последние годы увольнение 6 тыс. человек затронуло сильнее всего инженеров-программистов.

ИИ требует человеческих жертв

С 2020 г. руководство Microsoft находилось под давлением от необходимости сдерживать расходы на фоне огромных трат на ЦОД для ИИ. Компания заявляла, что собирается потратить около $80 млрд в 2025 г. на серверные фермы.

Конкуренты Microsoft делают то же самое. К середине 2025 г. ведущие технологические корпорации США избавились от почти 94 тыс. ИТ‑специалистов — это в среднем по 507 увольнений каждый рабочий день. При этом, что касается наращивания капитальных расходов на развитие ЦОД, они устроили настоящую гонку, как писал Business insider в начале 2026 г.

Например. Meta* 23 апреля 2026 г. проинформировала сотрудников о том, что 20 мая для повышения эффективности сократит примерно 10% своего персонала. В настоящее время, по данным Business insider, в Meta* работает более 78 тыс. человек по всему миру, следовательно, этот шаг затронет примерно 7,8 тыс. человек. Кроме того, будет закрыто около 6 тыс. должностей. Капитальные расходы компания планирует в 2026 г. увеличить почти вдвое по сравнению с 2025 г., до $115-$135 млрд.

Google с 2023 г. проводила поэтапные сокращения, стремясь стать более эффективной. В июне 2025 г. она сократила 25% команды, занимавшейся разработкой «умных» телевизоров. Капитальные затраты Alphabet (материнская компания Google) в 2026 г. планирует удвоить второй год подряд. Они составят $175-$185 млрд,

Amazon в середине 2025 г. заявила о планах масштабных сокращений в облачном подразделении Amazon Web Services (AWS). Капитальные расходы Amazon в 2026 г. составят $200 млрд (на 50% больше, чем в 2025 г.) и станут самыми крупными среди технологических гигантов, по данным Business insider.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории России