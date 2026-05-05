Microsoft поломала ПО для резервного копирования данных, когда хотела починить безопасность Windows

Обновление, сломавшее ПО для резервного копирования

Корпорация Microsoft подтвердила, что недавнее обновление, выпущенное для операционных систем семейства Windows, может препятствовать нормальной работе сторонних инструментов резервного копирования, пишет Bleeping Computer.

«В апрельском обновлении безопасности Windows 2026 года мы добавили известный уязвимый драйвер ядра psmounterex.sys в список заблокированных. Приложения для резервного копирования, которые используют этот драйвер, могут испытывать сбои при попытке монтирования или управления образами дисков», – заявил представитель Microsoft в разговоре с изданием.

В Microsoft поясняют, что со сложностями могут сталкиваться пользователи ПО, в котором задействована технология теневого копирования Shadow Copy), позволяющая создавать резервные копии данных, с которыми в настоящий момент ведется работа. В Windows технология реализована в виде отдельной службы (Volume Shadow Copy Service; VSS).

В числе программных продуктов, подверженных проблеме, Cyber Protect Cloud (Acronis), Reflect (Macrium), UrBackup Server, NinjaOne Backup, отмечает Bleeping Computer. Проблема проявляет себя в ОС Windows 10, Windows 11 и Windows Server.

Уязвимый драйвер

Современные операционные системы семейства Windows умеют блокировать драйверы устройств, признанные уязвимыми. Microsoft пополняет список таких драйверов ежеквартально.

В Windows 11 функция защиты от уязвимых драйверов включена по умолчанию, начиная с обновления 2022 г. Отключить ее можно через приложение «Безопасность Windows» (Windows Security).

Согласно информации, опубликованной на портале поддержки Microsoft, в патче для Windows 11 от апреля 2026 г. содержится инструкция о включении драйвера ядра psmounterex.sys в перечень уязвимых драйверов. Этот драйвер позволяет монтировать образы резервных копий в качестве виртуальных дисков.

Необходимость внесения драйвера в этот список Microsoft объясняет стремлением обезопасить пользователей фирменных ОС от атак с использованием уязвимости CVE-2023-43896.

Брешь отличается высокой степенью опасности (7,8 из 10 по шкале CVSS) и позволяет злоумышленнику выполнить произвольный код на целевой системе или добиться повышения привилегий, вызвав переполнение буфера.

Наблюдаемые события

Администраторы систем, в настройках которых блокируется драйвер psmounterex.sys, могут сталкиваться с невозможностью монтирования бэкапов в качестве виртуальных дисков, возникновением ошибок при попытке восстановления данных из резервной копии.

Соответствующие события могут сопровождаться сообщениями, выводимыми на экран и свидетельствующими о проблемах в работе ранее упомянутой службы Microsoft VSS, например “VSS_E_BAD_STATE”.

В системной утилите «Просмотр событий» (Event Viewer) возможно появление уведомлений об ошибках «целостности кода» (Code Integrity), обусловленных блокировкой попыток загрузки драйвера psmounterex.sys.

В то же время, как отмечает Bleeping Computer, функциональность ПО для резервного копирования в части создания бэкпаов, может сохраняться.

Решение проблемы

В Microsoft настаивают на установке обновления, спровоцировавшего эту проблему, а уже установившим не рекомендуют откатывать патч. Вместо этого, по мнению разработчиков Windows, следует обновить используемое ПО для резервного копирования до последних версий, в которых сложности с управлением бэкапами не наблюдаются.

В свою очередь Acronis в соответствующей статье от 22 апреля 2026 г. на своем портале поддержки рекомендует в качестве временного решения противоположное – удаление проблемного апдейта

