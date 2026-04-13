Пользователей Windows 11 избавят от навязчивых принудительных обновлений

Важное обновление Windows 11

Корпорация Microsoft ведет тестирование усовершенствованной версии «Центра обновления» Windows 11. Ключевое нововведение – возможность приостановить получение апдейтов до наступления заданной пользователем даты, пишет Windows Latest.

В настоящее время Windows 11 через стандартный интерфейс «Центра обновлений Windows» полностью заблокировать установку обновлений нельзя, можно лишь отложить процедуру на период в 1-5 недель. Для этого необходимо выбрать нужную продолжительность паузы из выпадающего списка и нажать кнопку «Приостановка обновлений».

Пятинедельная пауза является максимальной в Windows 11 всех редакций за исключением Pro и Enterprise. Администраторы бизнес-редакций ОС имеют возможность настроить более длительную паузу, продолжительностью вплоть до нескольких месяцев или даже одного года.

Microsoft Систему обновлений Windows 11 сделают менее навязчивой

Как обратил внимание пользователь социальной сети X (ранее – Twitter) под псевдонимом Phantom, в одной из тестовых сборок Windows 11 вместо раскрывающегося списка в «Центре обновления» теперь используется элемент управления «календарь», позволяющий выбрать конкретную дату, до наступления которой Windows не будет предпринимать попыток обновиться.

При этом, похоже, в своем нынешнем виде этот элемент управления работает не вполне корректно и нуждается в доработке. Windows Latest удалось выбрать в качестве даты возобновления установки патчей значения в диапазоне от 11 апреля 2026 г. до 18 апреля 2026 г., а более поздние даты в апреле просто не отображаются в интерфейсе. Зато работает смена месяца при помощи соответствующего переключателя.

Возможные ограничения

Пока остается неизвестным, планируют ли в Microsoft ввести ограничения, затрагивающие верхнюю границу диапазона дат, которую может задать пользователь. В настоящее время «поставить обновления на паузу» можно не более чем на год – при помощи механизма групповых политик.

Windows Latest утверждает, что разработчики Windows, помимо прочего, работают над сокращением продолжительности установки крупных апдейтов, а также над возможностями, касающимися управления сторонними драйверами устройств, которые автоматически обновляются через «Центр обновления Windows».

Частые патчи низкого качества

Особенность Windows 11 – частые обновления. Патчи к ОС выходят по крайней мере дважды в месяц, а иногда и чаще: три или четыре раза в месяц, в случае с внеочередными апдейтами.

Качество этих обновлений порой оставляет желать лучшего. Так, к примеру, майские патчи 2024 г. могли выводить из строя панель задач – один из важнейших элементов управления, без которого сегодня сложно представить графическую оболочку ОС Microsoft.

Апдейт, выпущенный в сентябре 2024 г., в некоторых случаях ломал половину системы. Из строя выходили Wi-Fi, подсистема Linux (WSL), клавиатуры и мыши.

Обещания разработчиков

Паван Давулури (Pavan Davuluri), президент направления Windows and Devices в Microsoft, еще в январе 2026 г. признал наличие у Windows значительного количества проблем и пообещал их устранить в течение года.

Среди систем, с которыми Давулури изъявил желание разобраться, оказался и механизм обновления ОС. Ожидается, что его сделают менее раздражающим для пользователей. К примеру, можно будет пропустить принудительную установку последних обновлений во время первоначальной настройки недавно установленной Windows 11 (OOBE), а также перезагрузить или выключить ПК без необходимости ожидать завершения установки уже загруженных обновлений.

Наконец, в Microsoft поставили себе задачу добиться уменьшения числа случаев, в которых применение патча в Windows 11 требует последующей перезагрузки ОС. Определенные шаги в этом направлении разработчики уже сделали, внедрив в Windows 11 технологию hotpatching, которая первоначально была реализована в Windows Server. Она позволяет владельцам компьютеров с Windows 11 быстрее получать важные актуальные обновления безопасности, без необходимости вынужденно прерывать работу на время установки обязательных апдейтов.