«Консист Бизнес Групп» выпустила российскую систему управления задачами и проектами «Турбо Трекинг»

«Консист Бизнес Групп» (входит в группу компаний «Ланит»), разработчик отечественной платформы «Турбо», выпустил решение для управления задачами и проектами «Турбо Трекинг». Оно предоставляет полный функционал ведущих зарубежных систем трекинга задач для Agile-команд. Об этом CNews сообщили представители «Консист Бизнес Групп».

Решение «Турбо Трекинг» предназначено для управления распределенной проектной командой с любым количеством участников, постановки задач и отслеживания статусов их выполнения онлайн. «Турбо Трекинг» подходит для реализации различных сценариев — разработки и тестирования программного обеспечения, сервисов поддержки help desk и управления проектами любой сложности.

В одном приложении пользователи получают возможность работать с документами и бюджетами проекта, прикреплять файлы к задачам и обсуждать их в том числе через Telegram. Управление процессом работы, отслеживание статуса исполнения и контроль ошибок реализовано в виде наглядных канбан-досок. Задачи могут быть разделены по степени важности. Благодаря разделению прав доступа каждый сотрудник видит только свои задачи и не отвлекается на чужие.

Решение «Турбо Трекинг» разработано на программной платформе «Турбо Х», входящей в Единый реестр российского ПО и предназначенной для разработки высоконагруженных многопользовательских бизнес-приложений и поддержки критически важных процессов.

«“Турбо Трекинг” — полностью отечественный продукт и полный аналог ставших уже привычными зарубежных систем управления Agile-командами. Это богатый функционал и выгодное ценовое предложение для поддержки одновременной работы большого количества участников проектной деятельности», – сказал Владимир Егоров, заместитель генерального директора по разработке «Консист Бизнес Групп».

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«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. На платформе созданы и успешно работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 30 отраслевых партнерских разработок.

«Консист Бизнес Групп» — российская консалтинговая группа. Создана на базе активов ГК «Ланит» и ГК «Систематика». Офисы группы расположены в 11 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде и Будапеште, штат превышает 500 человек.

«Ланит» – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ – 14,1 тыс. человек.