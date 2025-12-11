Разделы

OpenIDE Pro: российская IDE выходит на корпоративный уровень с расширенной функциональностью и поддержкой

«Группа Астра», Axiom JDK (АО «Аксиом») и Haulmont объявляют о запуске корпоративной версии российской интегрированной среды разработки OpenIDE Pro. Новый продукт создается как расширенная платформа для компаний, которым необходимы гарантийная поддержка и расширенная функциональность. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Совместная разработка ведется на паритетных началах в рамках ООО «Открытая среда разработки», в состав которого входят три эти организации. Открытая версия Community Edition была выпущена в апреле 2025 г. и, по данным экспертного опроса, уже в августе использовалась 11% российских Java/Spring-разработчиков.

OpenIDE Pro включает расширенную поддержку языков и платформ. В продукт входит углубленная поддержка Go, охватывающая анализ кода, навигацию, рефакторинг и интеграцию со сборочными инструментами. Для Java доступны дополнительные возможности профилирования и анализа работающих приложений. Существенно улучшена работа с JavaScript и TypeScript, что делает среду удобной для мультистековых команд. В области фронтенд- и web-разработки OpenIDE Pro обеспечивает улучшенную поддержку современных фреймворков, включая React, Vue и Angular, а также предоставляет встроенные инструменты для Next.js. Разработчики могут запускать и отлаживать фронтенд-приложения непосредственно из IDE, без дополнительных внешних инструментов.

Инструменты диагностики и анализа включают встроенный Database Client для работы с запросами, схемами и данными и HTTP Client — для тестирования API и интеграционных сценариев. Для JVM-процессов доступно встроенное профилирование, позволяющее анализировать поведение приложений в реальном времени. Отдельным компонентом в состав OpenIDE Pro входит расширенная поддержка Spring на базе Amplicode Pro. Она позволяет генерировать Spring Boot-проекты по корпоративным шаблонам, проектировать доменную модель в визуальной форме, автоматически создавать сущности, сервисы, DTO, контроллеры и CRUD-функциональность, а также значительно улучшает навигацию по JPA-сущностям и интеграцию со Spring-инфраструктурой.

Как исследовательские инициативы рассматриваются направления расширения поддержки других языков, среди которых C#.

OpenIDE Pro поставляется в составе корпоративной поддержки с обслуживанием по SLA и выделенной технической поддержкой. Организации получают предсказуемый цикл обновлений, регламентированное время реакции на инциденты и гарантированный канал взаимодействия с инженерами, обеспечивающий стабильную и управляемую эксплуатацию IDE в производственных контурах.

Цифровизация

OpenIDE создается с учетом требований по локальному исполнению и отсутствию зависимости от зарубежной инфраструктуры. Все процессы сборки, обновления и хранения данных полностью локализованы. Исходный код пользователей не передается во внешние облака, что актуально для компаний с повышенными требованиями к информационной безопасности. Разработка ведется на базе доверенной российской сборки Java Axiom JDK с помощью российской платформы работы с кодом GitFlic.

«OpenIDE стала одним из наиболее востребованных инструментов разработки в России. Запуск корпоративной версии OpenIDE Pro — это ответ на запросы, которые мы получили с рынка. Крупным компаниям необходим предсказуемый, поддерживаемый и безопасный инструмент промышленной разработки. При этом мы продолжаем развивать и поддерживать бесплатную версию OpenIDE — она остается полноценным продуктом для сообщества и основой нашей экосистемы. Коммерческая версия позволит закрывать потребности мультистековых команд и двигаться быстрее в расширении возможностей», — сказал Федор Сазонов, генеральный директор ООО «Открытая среда разработки».

Первая версия OpenIDE Pro планируется к выпуску в I квартале 2026 г.

