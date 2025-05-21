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Кучугурин Константин
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Новым техническим директором финансового маркетплейса «Сравни» назначен Константин Кучугурин 2
Кучугурин Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 157 1
|Ингосстрах СПАО 434 1
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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