Туризму Якутии помогают цифровые данные «Мегафона»

Сервис «Цифровой туризм» позволил администрации Оленекского района получить данные по приезжающим туристам, составить их портрет и подтвердить ряд гипотез, связанных с каналами прибытия туристов на территорию. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Платформа на основе телеком-статистики анализирует реальный туристический поток: какое количество людей и откуда приехало, в какое время года, сколько времени они провели в определенной локации. Сервис полностью соответствует закону о защите персональных данных так как работает только с агрегированными данными и входит в реестр российского ПО.

Решение помогает тестировать гипотезы, на основе которых можно улучшить инфраструктуру, например, открыть дополнительные туристические маршруты, выбрать оптимальные каналы коммуникации с потенциальными путешественниками.

«На основе “больших данных” мы смогли составить целевой портрет нашего туриста и постоянно его актуализировать. Например, в этом году 85% потока — это путешественники из Анабарского района, Якутска и Мирнинского района, причем 65% из них — мужчины. Учитывая временные отрезки посещений — это связано с охотничьим сезоном, и мы в эти периоды должны усиливать контроль за угодьями. По информации о местоположении точек притяжения можно понять, где необходимо построить базы для охотников и туристические стоянки. Кроме того, зная маршруты движения туристов, можно улучшить навигацию в районе, а также упорядочить посещение территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Оленекского национального района», — отметила глава администрации Оленекского района Лена Иванова.

«Сервис выдает обезличенный отчет о самых посещаемых местах, количестве туристов, цели их путешествия, на каком транспорте они приезжают и где размещаются. Используя эту статистику бизнес и государственные заказчики могут принимать взвешенные, эффективные решения для развития качественных мест туристического отдыха и гостиничного бизнеса. Информация о сроке пребывания и месте, откуда приехали туристы, будет полезна всем сторонам и поможет региону в развитии инфраструктуры гостеприимства и привлечения новых путешественников», — сказала директор «Мегафона» в Якутии Мария Мамедова.

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«Мегафон» является одним из крупнейших операторов big data, с охватом 98% экономически активного населения России. В компании наработан опыт применения «больших данных» на практике с 2014 г. На сегодняшний день платформа «Мегафона» используется в Краснодарском крае, что позволило выявить более 400 новых точек притяжения и 400 новых мест ночевок, наиболее значимых и потенциальных для турпотока региона. В 2022 г. сервис запущен на территории Приморского края, цифровые решения помогают определить часто посещаемые гостями региона места и благоустроить их, что дает толчок для развития туризма.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.