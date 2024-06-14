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Цифровые решения «МегаФона» улучшают туристическую инфраструктуру в Чите

Данные сервиса «Цифровой туризм» «МегаФона» помогают регионам привлекать инвестиции в развитие туристической отрасли. Специалисты оператора оценили туристические потоки в Чите, аналитика легла в основу решения о строительстве гостинично-делового комплекса «Читинский квартал». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитики подсчитали, что в 2023 г. Читу посетило 1,5 млн человек, более 30% из них приезжали в город в качестве туристов. Основной интерес регион вызывает у жителей Бурятии, Иркутской и Амурской областей, Республики Саха (Якутия), Новосибирской области, Хабаровского края и Москвы. В прошлом году в крае также побывали гости из 83 регионов страны и 51 иностранного государства, больше всего туристов приехало из Китая.

Цифровая аналитика помогла инвесторам принять решение о строительстве гостинично-делового комплекса и сопутствующей инфраструктуры в Чите общей стоимостью 2,23 млрд руб. На основе данных сервиса «Цифровой туризм» проведена оценка туристических потоков и сформирован портрет гостя Читы.

Туристическая отрасль Забайкалья переживает новый виток развития. В 2021 г. всемирно известный скульптор Даши Намдаков открыл ленд-арт парк «Тужи». В 2022 г. заработал обновленный эко-курорт «Кука». Несколько фестивалей, которые запустили в Забайкалье в последние годы, показывают самобытность народов, проживающих на этих территориях, их традиции, культуру. Это международный фестиваль «Семейская круговая», турфестиваль казачества «Рождение гурана», гастрофестиваль «Хорхог. Агинская баранина на камнях» и др.

«На сегодняшний день активно развивается как внутренний, так и въездной туризм, прежде всего из Китая, и есть острая потребность в расширении номерного фонда», – отметил вице-премьер правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев.

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Цифровизация

«Сервис «Цифровой туризм» используется бизнесом и органами власти в нескольких регионах страны. Обезличенная аналитика помогает в принятии решений по развитию туристического направления и улучшению гостевого сервиса. Это способствует привлечению туристов и работает на развитие экономики регионов», – сказал руководитель направления по внедрению цифровых решений «МегаФона» в регионах Сибири и Дальнего Востока Виктор Казанцев.

«Читинский квартал должен стать отправной точкой для путешественников по уникальным местам Забайкалья», - сказал инвестор проекта Дмитрий Сон.

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