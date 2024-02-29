«МегаФон» «оцифровал» туризм в Северной Осетии

Аналитический сервис «МегаФона» «Цифровой туризм» поможет республиканскому Фонду развития туризма повысить привлекательность региона для путешественников. На основе обезличенных данных специалисты проанализируют количество гостей, посетивших республику за последние годы, интересующие их локации и создадут стратегию развития отрасли. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Цифровой туризм» агрегирует данные туристических потоков в различных проекциях и дает возможность изучить разнообразные показатели поездок, например, количество путешественников, из каких стран или регионов они приехали, какие локации посещали чаще других.

«Эксперты нашего Фонда уже приступили к работе с информацией, опираясь на статистику прошлых лет. Такие показатели позволят оценить предпочтения людей, спрогнозировать сферу интересов гостей республики. И в будущем предложить туристический продукт, который будет максимально привлекателен для всех туристов, интересующихся нашим регионом», — сказал директор Фонда развития туризма Республики Северная Осетия – Алания Александр Габараев.

Согласно первым данным, подгруженным системой, с 2022 г. туристический поток в Северную Осетию увеличился на 11% и в 2023 г. составил более 800 тыс. человек. Пик популярности региона пришелся на август и сентябрь. Традиционно наибольший интерес у визитеров вызвал Владикавказ. Как показывает аналитика, больше всего туристов приезжают туда из Дагестана, Ставропольского края и Москвы. За год в республике побывали жители 64 субъектов страны.

«“Цифровой туризм” — сервис, который уже зарекомендовал себя в десятках регионов России, в том числе, на Северном Кавказе. Отечественная цифровая платформа на базе аналитики помогает партнерам принимать эффективные решения, направленные на рост привлекательности региона. Внедрение такой услуги дает возможность не только ускорить цифровизацию туристической отрасли, опираясь на эти данные, мы также можем модернизировать сеть, чтобы создавать абонентам комфортные условия пребывания в республике», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.