Разделы

Ритейл
|

Metro запустила собственную платформу управления клиентским опытом Mpulse

Компания Metro объявила о завершении перехода на собственную цифровую платформу Mpulse, предназначенную для измерения и анализа клиентского опыта. Новая система позволяет получать более полную и детальную обратную связь от покупателей и оперативно реагировать на проблемы в конкретных точках клиентского пути — от качества свежих продуктов и работы персонала до времени ожидания на кассе и эффективности сервисов доставки. Решение полностью заменило зарубежные системы и расширило возможности анализа данных благодаря внедрению комплексного показателя CSAT (Customer Satisfaction Score).

В отличие от ранее использовавшейся методологии NPS, где клиенту задавался один общий вопрос, новая система на основе метрики CSAT позволяет одновременно оценивать как общее впечатление от взаимодействия с компанией, так и конкретные точки контакта. Это дает бизнесу возможность быстрее выявлять проблемные зоны и оперативно внедрять изменения. Дополнительным преимуществом платформы стала возможность учитывать специфику разных типов клиентов Metro — посетителей торговых центров, профессиональных B2B-клиентов сегментов HoReCa и розницы, а также покупателей интернет-магазина.

Ранее на глобальном уровне Metro использовала системы анализа клиентского опыта международных поставщиков — Medallia и Qualtrics. После изменений на рынке корпоративного ПО и ухода ряда вендоров российское подразделение компании приняло решение создать собственное решение, интегрированное в локальный ИТ-ландшафт.

Результатом стала платформа Mpulse — внутренний цифровой продукт Metro для гибкого управления исследованиями клиентского опыта и анализа данных в реальном времени.

«Сегодня управление клиентским опытом — базовый стандарт рынка, и цифровые инструменты для его измерения играют ключевую роль в развитии сервиса. При создании Mpulse нам было важно не просто воспроизвести существующие решения, а сделать продукт, который будет максимально удобен и для клиентов, и для внутренних команд. Мы уделили большое внимание проектированию пользовательского пути и тестированию различных гипотез на этапе разработки. В результате появилась платформа, которая позволяет получать более точные данные о клиентском опыте и станет самостоятельным цифровым продуктом компании», — отметила Ольга Белова, менеджер по цифровому продукту Metro.

Новая платформа полностью интегрирована в клиентский путь. Как и ранее, покупатели, совершившие покупку в любом канале продаж (торговый центр, интернет-магазин, профессиональная доставка) и давшие согласие на коммуникацию, на следующий день получают приглашение пройти короткий опрос.

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов
В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов внедрения

«Для нас было принципиально важно, чтобы обратная связь была максимально простой и естественной частью взаимодействия клиента с компанией. При этом новая платформа дает нам значительно больше гибкости во внутренней аналитике: мы можем оперативно адаптировать структуру опросов, добавлять новые параметры оценки и быстрее реагировать на сигналы из клиентского опыта. Это позволяет нам гибко улучшать сервис для разных типов клиентов — как B2B и B2C, так и посетителей торговых центров и интернет-витрин», — сказала Наталья Низкодубова, менеджер по маркетинговым исследованиям Metro.

По первым результатам работы новой системы, которые уже поступили в головной офис Metro AG, уровень удовлетворенности клиентов в России оказался самым высоким среди стран присутствия компании.

94% профессиональных клиентов Metro оценивают сотрудничество с компанией на «хорошо» или «отлично» (4–5 баллов по шкале CSAT).

Запуск Mpulse стал частью стратегии Metro по развитию собственных цифровых продуктов. Платформа позволяет компании быстрее адаптировать исследования под бизнес-задачи и использовать клиентскую аналитику как инструмент развития сервиса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Владимир Волков, «Ростелеком»: Цифровизация промышленности требует комплексных решений

Москвичи массово ищут замену неработающему мобильному интернету. Скупаются стационарные телефоны и пейджеры

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837