«Техносерв консалтинг» представляет решение TSC Rocket SBL

«Техносерв консалтинг» разработала собственный продукт TSC Rocket SBL, который автоматизирует процессы разработки, тестирования и развертывания программного обеспечения для Siebel CRM.

TSC Rocket SBL повышает скорость реализации и вывода новых продуктов за счет автоматизации процессов подготовки и выпуска нового функционала для системыи минимизирует возникновение возможных ошибок. Доступный и удобный интерфейс позволяет отслеживать состояния стендов разработки, тестирования и промо, понимать в какой момент и кем была установлена доработка и когда была допущена ошибка.

Система быстро развертывается и встраивается в процессы заказчика: не больше одной недели занимает установка и первичная настройка. TSC Rocket SBL легко интегрируется с другими системами, которые, как правило, входят в DevOps-среду. Функционал позволяет формировать выгрузку задач при помощи jira, что сильно экономит время. Также автоматизацию можно дополнить задачами из get, которые обычно используются в целевых пайплайнах.

TSC Rocket SBL может быть интересна и полезна большинству пользователей системы Siebel CRM. Продукт ориентирован, прежде всего, на разработчиков и специалистов, отвечающих за вывод продуктов в эксплуатацию, и качество процессов. Решение автоматически генерирует задачи на доработку, отслеживает ошибки и отклонения.

«TSC Rocket SBL уникален не только для российского, но и международного рынка, потому что сам Siebel имеет определенную архитектуру в разработке и не поддерживается другими известными средами как Kubernetes и OpenShift, – сказал Кирилл Щукин, заместитель директора практики Oracle «Техносерв консалтинг». – Многие компании пытаются создать что-то подобное, но пока ни одно предложение не дотягивает до полного функционала, который предлагает наш продукт. Основными преимуществами TSC Rocket SBL являются: простая локализация дефектов, сокращение времени на тестирование, оперативная обратная связь от тестов и быстрый позадачный перенос изменений, снижение трудоемкости слияния и как результат – ускорение вывода новых продуктов на рынок».