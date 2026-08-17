Linux нельзя будет установить на ПК со старыми процессорами. Научились у Windows

Linux избавляется от поддержки старых процессоров, в которых нет счетчика временных меток. Здесь разработчики решили взять пример с Microsoft – в Windows поддержка таких CPU тоже отсутствует. Вот только из нее она была вырезана 10 лет назад, а сообщество Linux подхватило этот тренд только сейчас. Большинство пользователей изменения не заметят – они коснутся исключительно владельцев совсем старых компьютеров.

Последовать не тому примеру

Разработчики Linux последовали примеру Microsoft и вырезали из кода ядра поддержку процессоров без счетчика временных меток (TSC, Time-Stamp Counter), пишет портал Neowin. Для пользователей это означает, что дистрибутивы Linux на свежих версиях ядра будет невозможно установить на их старые компьютеры.

Microsoft пошла по тому же пути более 10 лет назад, когда начала использовать TSC в качестве предпочтительной основы для высокоточной синхронизации времени в подходящих системах Windows.

Обязательной поддержку TSC в ядре Linux делает новый коммит под названием x86/cpu: Make CONFIG_X86_TSC unconditional. Neowin подчеркивает двойственность этого изменения: с одной стороны совсем старыми ПК в настоящее время почти никто не пользуется, что делает новшество незначительным, с другой, оно знаменует конец эпохи поддержки ядром Linux крайне старых процессоров с архитектурой х86.

Немного теории

TSC – это специальный 64-битный регистр, который работает как счетчик времени и существует со времен самых первых процессоров Intel Pentium. Официальная премьера первого процессора семейства Pentium прошла 22 марта 1993 г.

RealToughCandy.com / Pexels Удаление поддержки старых устройств делает код Linux менее громоздким

TSC обеспечивает высокоточное измерение прошедшего времени. Ввиду того, что это регистр именно центрального процессора, он работает быстрее, чем платформенные таймеры, включая HPET (High Precision Event Timer) или таймер ACPI PM (power management), на смену которым он и пришел.

В современных реалиях каждый процессор AMD и Intel имеет 64-битный регистр TSC. Его можно считать с помощью инструкций RDTSC и RDTSCP.

Время пришло

Разработчики Linux сохраняли поддержку процессоров без TSC просто по инерции – Windows избавилась от нее более 10 лет назад и никак от этого не пострадала, сохранив и приумножив внушительную армию пользователей.

В 2026 г. компьютеры с процессорами без TSC почти исчезли и используются лишь исчезающе крошечной аудиторией потребителей. Тем не менее, их поддержка в ядре Linux сохранялась, что выражалось в большом количестве строк кода, давно утративших свою актуальность.

Разработчики Linux избавляются от багажа ненужных подавляющему большинству технологий постепенно. Так в релизе Linux 7.0, вышедшем в 12 апреля 2026 г., была прекращена поддержка процессоров Intel 486. 16 августа 2026 г. была опубликована сборка ядра 7.2, в ней поддержка процессоров без TSC пока сохранена. Не исключено, что ее отключат в релизе Linux 7.3.

Microsoft поступает хуже

Разработчики Linux гораздо более лояльны к владельцам старых компьютеров по сравнению с Microsoft. В отличие от них, софтверный на регулярной основе вырезает из Windows поддержку гораздо более современных CPU, которым нет и 10 лет.

Например, в конце 2021 г. вышла Windows 11, которая официально устанавливалась только на ПК с процессорами Intel Core восьмого поколения (Coffee Lake) и AMD Ryzen 2000 или новее. Оба семейства появились в 2018 г., то есть всего за три года до релиза самой системы, а Microsoft всячески препятствовала попыткам пользователей установить Windows 11 на ПК с более старыми CPU.

По мере развития Windows 11 Microsoft изымала из нее поддержку все большего числа чипов. Например, в августе 2023 г. она отключила поддержку сразу 44 чипов Intel – старых моделей серверных чипов Xeon, которые на тот момент были очень популярны у сборщиков недорогих ПК.