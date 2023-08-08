Microsoft вероломно и без предупреждения отключила поддержку десятков процессоров Intel в Windows 11. Решения проблемы нет

Microsoft отключила поддержку 44 процессоров Intel в Windows 11. Пока это только старые модели Xeon, но они очень популярны у сборщиков недорогих ПК. В дальнейшем это может распространиться на устаревшие чипы Core. Отключение поддержки лишает пользователей возможности скачивать и устанавливать функциональные обновления ОС, а со временем лишит их еще и апдейтов безопасности.

Системные требования стремятся к ужесточению

Корпорация Microsoft без предупреждения сократила количество поддерживаемых процессоров операционной системой Windows 11, пишет профильный портал Windows Central. Перечень сократился на более чем 40 позиций, и все это идет вразрез с первоначальными системными требованиями этой ОС, которые Microsoft объявила после ее анонса летом 2021 г.

Система поддерживает исключительно процессоры AMD Ryzen 2000 серии и чипы Intel восьмого поколения и новее. Однако новый удар пришелся именно по этому восьмому поколению – отныне установить и пользоваться этой системой на компьютеры с такими CPU будет сложнее.

Из списка поддерживаемых пропали 44 процессора Intel Xeon. Это серверные решения, но современные реалии таковы, что сотни тысяч пользователей собирают на них персональные компьютеры – эти чипы объединяет то, что они стоят недорого в сравнении с современными новинками Intel, и что за счет повышенной производительности на них можно собирать недорогие настольные ПК. Такие CPU продаются на досках объявлений и в китайской рознице, как и материнские платы под них.

Новый «расстрельный список»

Перечень поддерживаемых моделей CPU Intel Xeon лишился процессоров E-2104G, 2124, 2124G, 2126G, 2134, 2136, 2144G, 2146G, 2174G, 2176G, 2176M, 2186G, 2186M, 2224, 2224G, 2226G, 2226GE, 2234, 2236, 2244G, 2246G, 2254ME, 2254ML, 2274G, 2276G, 2276M, 2276ME, 2276ML, а также 2278G. Их участь разделили чипы 2278GE, 2278GEL, 2286G, 2286M, 2288G, 2314, 2324G, 2334, 2336, 2356G, 2374G, 2378, 2378G, 2386G и 2388G.

Каждый из лишенных поддержки процессоров Intel Xeon восьмого поколения с момента анонса Windows 11 считался легитимным для этой ОС. Что именно побудило Microsoft внести столь непопулярные изменения, к корпорация к моменту выхода материала не уточняла.

Для владельцев перечисленных процессоров случившееся не означает, что после следующей перезагрузки их ПК превратится в тыкву, и что придется возвращаться на Windows 10 или совсем уже старую Windows 7. Напротив, Windows 11 продолжит работать и даже, с очень высокой степенью вероятности, не будет лишена обновлений безопасности, но только пока Microsoft поддерживает установленную версию ОС.

Что же до функциональных обновлений, которые меняют и номер версии ОС, то о них придется забыть. Это касается, в том числе, и кумулятивных апдейтов, которые Microsoft выпускает дважды в год, и которые, как правило, несут в себе действительно полезные новшества. Так было, например, с обновлением 22Н2, датированным сентябрем 2022 г., после установки которого, в числе прочего, в «Проводнике» появляются долгожданные вкладки, как в современных браузерах.

Очень опасный прецедент

Как пишет Windows Central, сохраняется вероятность того, что поддержка перечисленных процессоров была отключена в Windows 11 по случайности или ошибке. Но Microsoft со своей стороны не спешит комментировать изменения и отменять их, что указывает на сознательно принятое решение с последующей его реализацией.

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Это может означать, что нельзя исключать повторение подобной ситуации в обозримом будущем. Но если сейчас она коснулась морально устаревших, хотя и очень востребованных на вторичном рынке серверных чипов, то в следующий раз пострадать могут и владельцы классических процессоров Core для настольных ПК и ноутбуков.

Это привет не только к потере возможности обновлять Windows 11 – в некоторых случаях сложности возникнут еще на этапе ее установки, поскольку Microsoft не позволяет инсталлировать ее на неподдерживаемое «железо». Обойти эти запреты можно разными методами, в том числе и выбором пиратской версии системы, как в последние месяцы поступают многие россияне. В России, к слову, обновления Windows тоже отключены – чтобы скачать апдейт, нужно скрыть от Microsoft российский IP-адрес.