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Industry F Индустрия Ф

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.10.2026 OCS оснастила флагманский магазин «ВинЛаб» решениями для цифровизации торговли 1
10.01.2024 В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт SAG IF 1
22.08.2023 «Гринатом простые решения» и компания «Индустрия Ф» совместно займутся промышленной роботизацией 5

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Industry F и организации, системы, технологии, персоны:

KUKA Robotics 41 1
GE Fanuc - Фанук 44 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 283 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2379 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7884 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1153 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26463 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12488 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1210 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1066 1
Industry F - SAG IF 1 1
Григорьев Николай 3 1
Кондаков Александр 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 168749 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3424 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4099 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12023 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4476 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
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