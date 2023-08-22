Разделы

Цифровизация
|

«Гринатом простые решения» и компания «Индустрия Ф» совместно займутся промышленной роботизацией

АО «Гринатом простые решения» и ООО «Индустрия Ф» подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения промышленной роботизации. Договор предусматривает расширение взаимодействия в области автоматизации импортозамещения программного обеспечения и импортозамещение промышленной роботизации. Об этом CNews сообщили представители «Гринатом простые решения».

«Мы научились создавать роботов с абсолютно любым функционалом и возможностями, соединив опыт «Росатома» в написании программного обеспечения с компетенциями «Индустрии Ф» по разработке промышленных роботов. Для нас партнерство – стратегически важный шаг по созданию в России передовой индустрии робототехники», – сказал директор по цифровизации АО «Гринатом простые решения» Александр Кондаков.

В планах компаний обновление программного обеспечения роботов, в том числе от иностранных производителей, обеспечение и модернизация функциональных систем роботов под необходимые задачи заказчика.

В рамках соглашения «Гринатом простые решения» и «Индустрия Ф» будут проектировать, реализовывать, поставлять и настраивать роботов для внешних заказчиков рынка, включая работы с нетиповыми роботизированными комплексами, а также обеспечивать необходимое техническое обслуживание.

Эксперты объединят свои усилия для подготовки и обучения сотрудников работе с обновленными парками роботов.

«Данное соглашение является показателем того, что эта тема одна из перспективных на сегодняшний день. Развитие программной роботизации помогает создавать необходимые решения для клиентов. Мы уверены, что благодаря объединению опыта «Гринатом простые решения» и реализованных практик «Индустрия Ф» все бизнес-процессы будут реализованы в нужной траектории», – сказал генеральный директор ООО «Индустрия Ф» Николай Григорьев.

Правительство России и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего ПО для различных применений.

***

АО «Гринатом простые решения» входит в контур ГК «Росатом». Создано для продвижения продуктов на рынки вне атомной отрасли. Компания предлагает клиентам решения для построения и развития общих центров обслуживания, роботизации, системной интеграции, повышения эффективности процессов, а также по импортозамещению рабочих мест и ИТ-инфраструктуры.

ООО «Индустрия Ф» специализируется на реализации проектов по автоматизации. Организация применяет концепт Industry 4.0 на практике.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вице-президента ИТ-компании посадили после пропажи миллиардов, выделенных на банковскую инфраструктуру

Создатели «Авроры» форсируют тестирование ОС. Компания нарастит штат программистов на треть

У собственников жилья появится спецчат для общения с управляющей компанией под присмотром государства

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

BMW отключила россиян от своего ПО

CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море
Показать еще