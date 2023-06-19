Сканеры штрих-кода Mertech совместимы с ОС Astra Linux

Компания Mertech, производитель торговой и банковской техники, и ГК «Астра» сообщают об успешном завершении тестирования проводных сканеров штрих-кода нового поколения 2310 P2D.

Испытания подтвердили работу операционной системы Astra Linux Special Edition на новых продуктах Mertech. По результатам проведенных тестов проводные сканеры получили сертификат совместимости №12780/2023 и занесены в единый реестр поддерживаемых устройств на сайте разработчика. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Совместимость с ОС Astra Linux Special Edition необходима для корректной работы оборудования в сетевом ритейле и предприятиях HoReCa, помогающего упростить и автоматизировать работу, ускорить выполнение рутинных операций, увеличить прибыль бизнеса.

Сканеры штрих -кода Mertech совместимы с ОС Astra Linux

«Подтверждение совместимости отечественных решений несомненно повышает интерес российских заказчиков. Наши продукты надежны, а теперь еще и прекрасно работают вместе. Уверены, что дальнейшее сотрудничество с ГК «Астра» будет еще плодотворнее; в ближайшем будущем планируется продолжение тестирования нашей продукции и получения соответствующих сертификатов», – отметил Илья Тютюнник, руководитель службы разработки и поддержки решений Mertech.

«Мы искренне рады сотрудничеству с компанией Mertech. Корректная работа проводных сканеров штрих-кода нового поколения с операционной системой Astra Linux Special Edition позволяет предоставить клиентам передовые технологии, которые помогут их повысить эффективность и производительность бизнес-процессов», – сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.