«1С-Рарус: Торговый комплекс» интегрирован с прайс-чекерами Mertech

В «1С-Рарус: Торговый комплекс» появилась интеграция с прайс-чекерами Mertech. Теперь данные выгружаются на устройства напрямую из базы «1С». Покупатели и сотрудники могут уточнять стоимость, акции и характеристики товаров без обращения к кассе или учетной системе.

В системе «1С-Рарус: Торговый комплекс» добавлена возможность подключения прайс-чекеров Mertech.

Программа для продуктовой розницы позволяет централизованно управлять ассортиментом и ценами, вести учет, управлять заказами, товарными запасами, продажами и собственными производством.

Прайс-чекеры Mertech предназначены для проверки цены покупателями в торговом зале. Устройства могут показывать фото, название, информацию об акциях и скидках. Для некоторых моделей с динамиком доступно озвучивание суммы голосом.

Интеграция прайс-чекеров Mertech с «1С Рарус: Торговый комплекс» позволяет: актуализировать цены без ручных операций: прайс лист на устройствах обновляется автоматически из программы «1С»; поддерживать актуальность данных о товаре: название, фото, скидки, производитель и прочая информация выгружается напрямую из товароучетной системы; быстро искать и обслуживать покупателей: можно проверить цену прямо в торговом зале.

Интеграция работает в «1С-Рарус: Торговый комплекс» редакции 3.0.20.03 и выше. Новый функционал снижает нагрузку на сотрудников торгового зала и ускоряет обслуживание покупателей.