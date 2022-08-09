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«1С-Рарус» вошла в десятку крупнейших поставщиков ИТ для ритейла по версии CNews

Эксперты CNews подготовили обзор «Цифровизация ритейла 2022». В рамках статьи опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в рознице 2021 г., в котором компания «1С-Рарус» заняла 9 место.

По данным обзора, в 2021 г. оборот розничной торговли в России по сравнению с 2020 г. увеличился на 7,3%. ТОП-20 поставщиков ИТ в ритейл заработали 103,5 млрд руб., рынок ИТ в рознице вырос на 37,4%. Предполагается, что технологии в розничной торговле будут развиваться в направлении импортозамещения и усиления информационной безопасности.

Александр Заржецкий, руководитель дирекции реализации интеграционных проектов «1С-Рарус», сказал: «На сегодняшний день около 300 человек в „1С-Рарус“ работают в области цифровизации магазинов и торговых сетей. Это команда профессионалов, которые хорошо ориентируются на рынке ритейла и знают его потребности, что обеспечивает нам динамичное развитие. Одно из наших достижений — это линейка продуктов для розничных торговых предприятий, реализованных нашими специалистами. Мы предлагаем заказчикам не просто отдельные решения, а сразу набор технологий, которые умеем внедрять, сопровождать и поддерживать. Наши разработки решают широкий спектр задач в розничной торговле и взаимно дополняют друг друга, что позволяет повысить рентабельность торговых предприятий за счет снижения издержек и увеличения прибыли».

Заржецкий отметил, что важным и актуальным вопросом цифровизации ритейла является разработка и развитие программных продуктов, способных бесперебойно работать в случае резких изменений текущей ситуации в стране или в бизнесе. Современный российский ИТ-рынок сейчас находится на достаточно высокой стадии зрелости и может закрыть практически все потребности ритейла.

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Центры обработки данных

В 2021 г. «1С-Рарус» выпустил на рынок несколько флагманских продуктов: «-Рарус: Система подсчета посетителей» для подсчета и анализа посетителей; «1С-Рарус: Система управления лояльностью» для повышения лояльности покупателей и увеличения продаж; «1С-Рарус: Дисплей покупателя для показа рекламы» и увеличения среднего чека; «1С-Рарус: Торговый комплекс» для ведения учета в продовольственной рознице; Линейка отраслевых решений «1С:Розница 8».

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