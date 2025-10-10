Разделы

Игру Doom запустили в российском офисном пакете «Р7 офис»

Михаил Орешкин из техподдержки «Р7» портировал культовый шутер 1993 г Doom, позволяя запускать игру прямо в текстовом редакторе, таблицах и презентациях. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Технически это работает так: оригинальная игра запускается внутри эмулятора DOS, написанного на JavaScript, который, в свою очередь, работает в среде выполнения плагинов редакторов Р7. Ключевой момент здесь в том, что редакторы «Р7 офис» построены так, что через систему плагинов в них можно встраивать практически любое приложение, написанное на JS. Таким образом, этот экспериментальный казус прямое доказательство гибкой и расширяемой архитектуры отечественного офисного пакета.

За основу проекта был взят плагин VNexus'a и TheDoggyBrad Software Labs, который находится в открытом доступе. Ребята доработали его для интеграции в редакторы офисного ПО. Разработчики изменили размер игрового окна, добавили иконку и убрали лишние надписи со стартового экрана, чтобы ничто не отвлекало от уничтожения демонов.

Управление осталось классическим, как в оригинальной раскладке 1993 г.: за движение вперед-назад отвечают стрелки «вверх» и «вниз», а за поворот — «влево» и «вправо». Стрельба назначена на клавишу S, а взаимодействие с объектами — на W. Полный список управления включает бег на «Пробеле» и смену оружия на цифровые клавиши от 1 до 7.

Помимо игры Doom в сборку плагина также вошли аркада Last Spartan и популярная головоломка 2048.

Это не первый случай, когда классический Doom запускают в неожиданной среде. Ранее игра портировалась в Microsoft Excel, строку поиска Google, на графических калькуляторах, на велотренажерах и даже на тестах на беременность. Так что запуск легендарной игры давно стал интернет-мемом и вызовом для программистов.

