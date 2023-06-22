Владимир Ефимов: в I квартале выручка компаний ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в три раза

Объем выручки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за январь – март 2023 г. составил 18,7 млрд руб., что более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» имеют около 90 компаний. В I квартале 2023 г. они реализовали высокотехнологичную продукцию на 18,7 млрд руб. В 2022 г. за аналогичный период объем выручки предприятий составил шесть млрд руб., а в 2021-м – 5,6 млрд руб. Резиденты особой экономической зоны производят оригинальные и импортозамещающие товары, программное обеспечение, лекарства, оборудование, инновационные материалы и комплектующие, которые востребованы не только в столице, но и по всей стране», – сказал Владимир Ефимов.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» работают в шести направлениях: микроэлектроника и оптика, медицинские технологии и фарма, программное обеспечение и оборудование, высокотехнологичные, энергоэффективные и нанотехнологии. В зависимости от потребностей компании могут выбрать в особой экономической зоне готовые площади под открытие производств или арендовать на льготных условиях землю под строительство необходимых объектов – заводов, научных или офисных центров.

«Лидерами по объему выручки в I квартале стали предприятия, занимающиеся развитием медицинских технологий и фармпроизводством. Они реализовали продукцию на сумму 8,4 млрд руб., что в шесть раз превышает показатели 2022 г. и в 23 раза – 2021 г. Такой динамике способствовало наращивание производственных мощностей и обеспечение стабильного спроса на оригинальную и импортозамещающую продукцию компаний», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он также отметил, что город уже заключил с резидентами столичной ОЭЗ семь офсетных контрактов. По пяти столица будет получать лекарственные препараты, еще по двум – медицинские изделия. По двум контрактам уже поставляются расходные материалы, комплектующие, медизделия для стомированных больных и лекарства. Они поступают в медучреждения и аптечные сети Москвы.

Офсетные контракты позволяют компаниям расширять свои производства, создавать новые рабочие места, иметь гарантированный сбыт продукции, а город в свою очередь обеспечивает свои потребности в социально значимых товарах и развивает промышленность региона.

«На базе особой экономической зоны «Технополис Москва» свои производства развивают свыше 30 представителей микроэлектроники, фотоники и робототехники. По итогам I квартала 2023 г. они реализовали продукцию на шесть млрд руб., что почти на 140 процентов выше результата за аналогичный период 2022 г. Предприятия активно применяют новые технологии, закупают оборудование и ведут собственные разработки, которые позволяют оптимизировать производство электронных компонентов, микросхем, чипов, печатных плат и других товаров», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет производителям получать ряд налоговых льгот и преференций. Так, они на 10 лет освобождаются от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, имеют право беспошлинного ввоза продукции, а ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия. После запуска производства арендатор может выкупить участок за один процент от кадастровой стоимости.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.